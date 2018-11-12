برلماني: تطوير 10 مراكز صحية بالشرابية خلال الشهر المقبل

12 نوفمبر 2018 - 11:17 ص

حصل النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء، على موافقة وزارة الصحة بتطوير 10 مراكز صحية بالدائرة، وذلك بعد تقديم طلب الإحاطة موجه لوزير الصحة استنادًا لنص المادة 134 من الدستور، نظرًا لسوء حالة تلك المراكز وعدم وجود أجهزة طبية وقلة عدد الأطباء بها.

وقال «وطني»، إنه تم تشكيل لجنة لتفقد تلك المراكز برئاسة الدكتور محمد شوقي مدير مديرية الصحة بالقاهرة، ولجنة من وزارة الصحة للوقوف علي أسباب سوء الخدمة وإمكانية تطويرها في اسرع وقت لتقديم خدمة صحية جيدة طبقًا للنصوص الدستورية والخاصة بحق المواطن في الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، لافتًا إلي أنه تم عمل حصر بحجم احتياجات تلك المراكز ومن المقرر بداية العمل علي تطويرها خلال الشهر المقبل.

وأضاف «وطني»، في بيان له، اليوم الأحد، أن 90% من المشاكل التى يعانى منها أبناء الدائرة تتمثل فى القطاع الطبي وسوء مستوى الخدمة الطبية داخل المستشفيات والمراكز الحكومية، نظرًا لتغيب الرقابة الحكومية علي القطاع الصحي لسنوات عديدة، لافتًا إلي أن القيادة السياسة الحالية تسير بخطى ثابتة لتطوير تلك المنظومة في مختلف ربوع الجمهورية.

وأردف، «جميع مؤسسات الدولة عازمة علي توفير بيئة صحية مناسبة للجميع منذ إطلاق حملات الرئيس السيسي للقضاء علي فيروس «سي»، مرورًا بإصدار مجلس النواب قانون التأمين الصحى الشامل، ورفع كفاءة المستشفيات الحكومية».



