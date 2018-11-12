» بالفيديو.. واقعة محرجة بين "ماكرون" و"ميلانيا ترامب"

12 نوفمبر 2018 - 11:17 ص

شهد الاحتفال بمرور 100 عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى، أمس الأحد بالعاصمة الفرنسية باريس، واقعة غريبة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وميلانيا ترامب زوجة نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وأظهر مقطع فيديو نشرته أحد القنوات عبر يوتيوب لحظة قيام ترامب بمصافحة عدد من زعماء الدول، وعندما صافحت ميلانيا ماكرون صافحها بحرارة وهم بتقبيل يدها إلا أنه تراجع.

وأقيمت الاحتفالات بمحيط قوس النصر بباريس للمشاركة في الاحتفالات بمناسبة مرور 100 عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى، بعض المشاركين في الحفل.