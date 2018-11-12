عامل يقتل شقيقته في مشاجرة بأسيوط

12 نوفمبر 2018 - 11:24 ص

لفظت سيدة أنفاسها الأخيرة على يد شقيقها فى مشاجرة للخلاف على الميراث بالقوصية فى محافظة أسيوط.

وردت معلومات للواء جمال شكر مدير أمن أسيوط يفيد بوصول بلاغ من الأهالى بقتل أخ لأخته، وعلى الفور انتقلت قوات من مباحث القوصية إلى موقع الحادث وبالفحص والمعاينة تبين مقتل "أميرة مصطفى كامل فرج الله " 35 سنة ربة منزل متزوجة.

وبينت التحريات أن وراء الجريمة أحمد مصطفى كامل فرج الله" 39 سنة وأنه قام بقتل أخته وذلك فى مشاجرة نشبت بينهما لخلاف على الميراث، تم ضبط المتهم.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.