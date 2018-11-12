الخارجية الأمريكية تكشف تفاصيل مكالمة مع الملك السعودي

12 نوفمبر 2018 - 11:50 ص

قال وزير الخارجية، مايكل بومبيو، إنه تحدث بالأمس مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستحمّل جميع المتورطين في مقتل جمال خاشقجي المسؤولية، وأن المملكة العربية السعودية يجب أن تفعل الشيء نفسه .

وأضاف بيان من الخارجية الأمريكية نشرته على حسابها على "تويتر": "فيما يتعلق باليمن، قرر الوزير بومبيو دعوات الولايات المتحدة إلى وقف الأعمال العدائية ولكي تأتي جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات للتفاوض على حل سلمي للصراع في إطار المبعوث الخاص للأمم المتحدة".