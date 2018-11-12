زوجة تتهم مستشفى برفض إسعاف زوجها

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تحرير

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الاجهزة الامنية

اسعاف زوجها

أقدمة "هبة محمود غبارة" موظفة حكومية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية اليوم الاثنين, بتحريرمحضرا ضد مسئولي مستشفى ابيار المركزى لعدم وجود أي رعاية طبية بالمستشفى عند استغاثتها بهم لإنقاذ زوجها المصاب بجلطة بالقلب وحاجته للإغاثة حتى لا تتدهور حالته حيث أغمي عليه علي سلالم المستشفى.

وأضافت في البلاغ أنها فوجئت عند نقل زوجها للمستشفى بعدم وجود أي رعاية طبية بها أو أي شيء لإنقاذه واستغاثت بالإسعاف الموجود بالقرية.

كما أوضحت أن رد مسئولي الإسعاف بالقرية كان أنهم في إجازة وعند استغاثتها بالإسعاف بكفرالزيات لإنقاذ زوجها رفضوا أيضا نقله للمستشفي الجامعي بطنطا بحجة التنسيق مسبقا قبل نقله ورفض مدير مستشفي ابيار الاتصال بمدير مستشفى الطوارئ الجامعي بطنطا بحجة أنه غير مسئول عن ذلك.

وكان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور مركز كفرالزيات بقيام المواطنة "هبة محمود جبارة" مدير عام مرحلة التعليم الابتدائي بمديرية التربية والتعليم بالغربية بالاستغاثة بشرطة النجدة وتواجدها مستشفي ابيار بصحبة زوجها المريض بالقلب.

وطالبت بتدخل وزيرة الصحة ومحافظ الغربية للتحقيق في الواقعة مع مسئولي المستشفي وهيئة الإسعاف.


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