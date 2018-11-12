» البابا تواضروس يلتقى أسر ضحايا «دير الأنبا صموئيل»

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، اليوم الاثنين، بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أسر ضحايا ومصابى الحادث الإرهابى الأخير.

وحرص قداسة البابا خلال اللقاء على تعزية أسر الضحايا والتأكيد على مساندة الكنيسة لهم، كما اطمئن قداسته على أحوال المصابين الذين لا يزالوا يتلقون العلاج بمستشفى الشيخ زايد بأكتوبر.

يذكر أن حادث ارهابي قد وقع يوم 2 نوفمبر الجارى، وطال سيارتى نقل ركاب (مينى باص وميكروباص)، وراح ضحيته 7 أشخاص ينتمون لمدينة المنيا، وأكثر من 20 مصاب من مدينة المنيا وقرية الكوامل بحرى بسوهاج، وتماثل أكثرهم للشفاء، بينما يرقد الباقون بمستشفى الشيخ زايد بأكتوبر لاستكمال علاجهم.


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