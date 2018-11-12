عامل يقتل بائعا متجول بسبب جاكت

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الاجهزة الامنية

العمرانية

عامل

قتل بائع متجول

شهدت منطقة العمرانية بالجيزة واقعة قتل مؤسفه , حيث أقدم عامل علي انهاء حياة بائع ملابس متجول بطعنة مطواة، بسبب الخلاف بينهما على سعر جاكيت بمنطقة العمرانية، وتمكنت قوة أمنية من القبض على المتهم، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة بالواقعة.

 وكان تلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا مفاده بورود بلاغا للعقيد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية، بنشوب مشاجرة ووجود قتيل بدائرة القسم.

 وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وبالفحص والمعاينة، تبين نشوب مشادة كلامية بين عامل وبائع ملابس متجول، بسبب الخلاف على سعر جاكيت، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأول بالتعدي على الأخيرة بسلاح أبيض مطواة، محدثا إصابته بطعنة بالصدر، أودت بحياتها في الحال.

 

وتمكنت قوة أمنية من القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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