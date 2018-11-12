«بدراوي»: «الوفد» سيعود لصدارة المشهد السياسي

12 نوفمبر 2018 - 06:04 م



انتهى مارثوان انتخابات الهيئة العليا للوفد بإعلان فوز 50 عضوا من بين 116 مرشحا ، إلى جانب فوز خمسة أعضاء عن منصب سكرتير الهيئة العليا ، فى الانتخابات التى جرت الجمعة الماضية، وتعتبر الهيئة العليا لحزب الوفد هي الهيئة السياسية التي تدير الحزب وتدير لجان الوفد بالمحافظات المختلفة وسيقع علي عاتق الهيئة المنتخبة بحزب الوفد عدة مهام أهمها إعادة الوفد إلي صدارة المشهد السياسي.

من جانبه قال النائب فؤاد بدراوي عضو الهيئة العليا المنتخبة بحزب الوفد وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب ان الهيئة العليا الجديدة التي تم انتخابها بحزب الوفد الجمعة الماضية ستعمل علي إعادة الوفد إلي صدارة المشهد السياسي .



وأكد بدراوي "للمصريون" أن الهيئة العليا للوفد هي الهيئة السياسية التي تدير الحزب وهي التي تتابع لجان الوفد بالمحافظات وتشارك في رسم سياسات الحزب ودوره في الحياة السياسية وتشارك في صنع القرارات داخل الحزب .



وأضاف بدراوي أن الهيئة العليا لحزب الوفد تتكون من 50 عضوا منتخبا من الجمعية العمومية للحزب الوفد وقد تم انتخابها الجمعة الماضية بشفافية كاملة وتحت رقابة منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية .





