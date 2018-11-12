» مصرع شخص أثناء التنقيب عن آثار

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اثار

6 أكتوبر

النيابة العامة

مصرع عامل

التنقيب عن اثار

أمرت نيابة أكتوبر تحت إشراف المستشار مدحت مكي، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة انهيار حفرة لاستخراج الآثار على أحد الأشخاص، داخل عقار بالشيخ زايد، منذ قرابة 10 أيام، للوقوف على أسبابها.

كما أمرت النيابة بحبس متهم مضبوط في الواقعة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب صاحب الشقة.

وشكلت النيابة لجنة استشارية من كلية هندسة جامعة القاهرة، لفحص العقار، وبيان حالته وتأثير الحفرة المذكورة على سلامة العقار.

وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها لاستخراج الشاب المعتز بالله حامد حسنين، 23 سنة، من أنقاض حفرة الآثار.

وتسلمت النيابة عدة تقارير فنية من بينها لجنة من وزارة الآثار والتي أفادت أن الحفرة المذكور الغرض منها التنقيب عن الآثار، كما تسلمت تقرير استشاري هندسي تابع لهيئة المجتمعات العمرانية والذي أفاد بخطورة الحفر لاستخراج جثة الشاب، نظرا لما قد يسببه ذلك من انهيار العقار محل الواقعة على قاطنية، خاصة أن الحفرة المذكورة بالفعل عبثت بأساسات العقار، وتسببت في حدوث انهيار رملي بأسفل العقار.

واستمعت النيابة لأقوال المتهم المضبوط بالواقعة، والذي أقر بقيامه وأخرين بالبحث عن الآثار أسفل العقار، وأن الحفرة بالفعل انهارت على الشاب المذكور، وأكد أن المتهم الرئيسي هو صاحب الشقة التي توجد بها الحفرة ويدعي "إسلام".

بداية الواقعة كانت بورود بلاغ لقوات الأمن يفيد بقيام عدد من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بأكتوبر، وانهيار الحفرة التي حفرها المتهمين على شاب منهم، وانتقلت قوات الأمن والحماية المدنية لاستخراج الشاب من تحت الأنقاض، إلا أن جهودهم لم تسفر عن استخراج الشاب، بسبب صعوبة التعامل مع موقع الحفرة، البالغ عمقها 20 مترا، والكائنة أسفل عقار مأهول بالسكان؛ كما ألقي القبض على أحد المتورطين في الواقعة.

وتعمل قوات الحماية المدنية على استخراج جثة الشاب بالتعاون مع عدة أجهزة من بينها قوات الأمن، وجهاز مدينة 6 أكتوبر.


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