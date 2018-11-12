» «سولاري» مديرًا فنيًا لريال مدريد حتى 2020

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سولاري

قررت إدارة ريال مدريد الإسباني، الإبقاء على سانتياجو سولاري، المدير الفني للفريق حتى يونيو 2020، بعد النتائج المميزة خلال الفترة الماضية، حسبما أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وقام مسئولو الملكي بإرسال عقد سولاري الجديد للاتحاد الإسباني من أجل توثيقه بعد تولى المهمة كمدرب مؤقت خلفًا لجولين لوبيتيجي.

وذكرت الصحيفة، أن سانتياجو سولاري نجح فى فرص نفسه بمقعد القيادة الفنية لفريق ريال مدريد واستطاع ان يحقق 4 انتصارات من 4 مباريات متتالية ضد ميليا بكأس ملك إسبانيا وبلد الوليد فى الدورى الأسبانى وفيكتوريا بلزن بدورى أبطال أوروبا وأخيرًا أمام سيلتا فيجو مساء أمس، الأحد، وأحرز 15 هدفاً واستقبل هدفين.

وأوضحت الصحيفة، أن سلسلة الانتصارات المتتالية والسجل التهديفى المميز الذى حققه سولاري مع ريال مدريد خلال 4 مباريات ستؤدى إلى تخلصه من لقب المدرب المؤقت والحصول على بطاقة المدير الفنى حتى نهاية الموسم.

 


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