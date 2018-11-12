مذكرة تفاهم لأقامة مركز إقليمى لـ«ريادة الأعمال» بمصر

12 نوفمبر 2018 - 06:31 م





شهدت سحر نصر، وزيرة الاستثمار، توقيع مذكرة تفاهم بين شركة «تطوير مصر» والشبكة العالمية لريادة الأعمال (GEN) لإقامة مركز لريادة الأعمال والابتكار باستثمار 120 مليون جنيه. وتلتزم الشبكة بإدارة المركز داخل الحرم الجامعى فى المنطقة التعليمية، التى ستقيمها «تطوير مصر» على مساحة 90 فدانا فى مشروع «بلومفيلدز» بمستقبل سيتى، الذى يبلغ حجم استثماراته 25 مليار جنيه. ووضعت الوزيرة حجر الأساس للمركز الذى يضم العديد من المعامل ووحدات العمل المتطورة ومساحات مشتركة للعمل والابتكار، ومجموعات للأبحاث والدراسات، وجيم، واستراحات وغرفاً للاجتماعات، وقاعات تدريبية، وساحة مركزية تقام فيها الفعاليات المتنوعة. وقال جوناثان أورتمانز، رئيس الشبكة العالمية: «نستهدف لريادة الأعمال استقدام أفضل البرامج والمبادرات، وتحقيق التواصل بين رواد الأعمال المصريين ومجتمعاتها المتخصصة التى تضم الداعمين والمستثمرين فى أكثر من 170 دولة».





