تباع يقتل سائق توك توك ويسرق هاتفه

12 نوفمبر 2018 - 06:37 م

قرر المستشار محمد أبو ثريا، المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة الكلية, اليوم الاثنين، إحالة «تباع» متهم بقتل سائق توك توك بمدينة السنبلاوين إلي محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد.

وجاء في أمر الإحالة رقم 2164 لسنة 2018 كلي جنوب المنصورة، للمتهم طه.ر، 21 سنة، «تباع» وذلك لاتهامه بقتل شعبان جمال محمد عبد الغني ، «سائق توك توك»، عمدًا مستخدما سلاح أبيض «مقص» بعدما استدرجه إلي مكانا نائيا، وما أن ظفر به حتى عاجله بعدة طعنات مستخدما السلاح الأبيض فاستقرت في صدره وسرقة تليفونه المحمول.

واعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة بارتكاب الواقعة، وثبت من المعاينة التصويرية التي أجرتها النيابة، توافقها مع ما جاء باعترافات وأقوال المتهم، وثبت بتقرير الصفة التشريحية الخاصة بالمجني عليه أن وفاته ترجع إلي إصابته الجراحية الوخزية الحديثة الواقعة بيسار الصدر، لما نتج عنها من قطع بعضلة القلب أدي إلي نزيف دموي جسيم وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية انتهي بالوفاة.

البداية كانمت بتلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطار من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ لمركز السنبلاوين من عدد من أهالي المدينة بالعثور على جثة على طريق مرور السنبلاوين بجوار مقلب القمامة القديم.

انتقل مأمور المركز، والرائد أحمد فريد رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وجود جثة لشاب يدعى شعبان جمال 22 سنة سائق توك توك ومقيم قرية بشمس التابعه لدائرة مركز السنبلاوين، وبجواره التوك التوك الخاص بشقيقه والذي كان يقوم بالعمل عليه، ووجد بالجثة طعنه نافذة بالصدر.

وتوصلت تحريات المباحث إلي أن المتهم أخر شخص كان مع المجني عليه، وبالقبض عليه اعترف بارتكاب الواقعة.