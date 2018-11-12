  • الإثنين 12 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:55 م
بحث متقدم
سد النهضة

إثيوبيا ترد.. هل سد النهضة معرض للانهيار؟

قصف غزة (أرشيفية)

تجدد القصف.. المدفعية الإسرائيلية تمطر غزة بالصواريخ

نبيلة مكرم وزيرة الهجرة

نائبة كويتية لوزيرة الهجرة:«لونسيتوا اللى جرى..هاتوا الدفاتر تنقرا»

علي مصيلحي وزير التموين

«االتموين»: حذف المسافرين من الدعم وخطوة جديدة قريبًا

صلاح

صورة.. محمد صلاح يرتدي تيشرت «بورنو»

أرشيفية

«الأرصاد» توضح حقيقة تعرض مصر لسيول جارفة

الحكومة تطعن على قبول استشكال "ابوتريكة"

حبس«أبو تريكة» سنة وغرامة 20 ألف جنيه

وزير التعليم

البرلمان يقرر حذف«التربية» من لقب وزير التعليم

عباس كامل

تفاصيل لقاء «الرجوب» مع مسئولين مصريين

رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد «أبي أحمد»

اعتقال 63 مسؤولًا إثيوبيًا

تباع يقتل سائق توك توك ويسرق هاتفه

قضايا وحوادث

جرائم قتل
جرائم قتل

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

مشاجرة علي التحميل تنتهي بمقتل سائق توك توك

#

تفاصيل مقتل طالب قليوب على أيدي أصدقائه

#

استدرجوه وألقوا فى وجهه شطة.. تفاصيل قتل طفل بالسلام

#

القبض على المتهم بحرق سائق توك توك

محكمة الجنايات

المنصورة

قتل سائق توك توك

تباع

قرر المستشار محمد أبو ثريا، المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة الكلية, اليوم الاثنين، إحالة «تباع» متهم بقتل سائق توك توك بمدينة السنبلاوين إلي محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد.

وجاء في أمر الإحالة رقم 2164 لسنة 2018 كلي جنوب المنصورة، للمتهم طه.ر، 21 سنة، «تباع» وذلك لاتهامه بقتل شعبان جمال محمد عبد الغني ، «سائق توك توك»، عمدًا مستخدما سلاح أبيض «مقص» بعدما استدرجه إلي مكانا نائيا، وما أن ظفر به حتى عاجله بعدة طعنات مستخدما السلاح الأبيض فاستقرت في صدره وسرقة تليفونه المحمول.

واعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة بارتكاب الواقعة، وثبت من المعاينة التصويرية التي أجرتها النيابة، توافقها مع ما جاء باعترافات وأقوال المتهم، وثبت بتقرير الصفة التشريحية الخاصة بالمجني عليه أن وفاته ترجع إلي إصابته الجراحية الوخزية الحديثة الواقعة بيسار الصدر، لما نتج عنها من قطع بعضلة القلب أدي إلي نزيف دموي جسيم وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية انتهي بالوفاة.

البداية كانمت بتلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطار من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ لمركز السنبلاوين من عدد من أهالي المدينة بالعثور على جثة على طريق مرور السنبلاوين بجوار مقلب القمامة القديم.

انتقل مأمور المركز، والرائد أحمد فريد رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وجود جثة لشاب يدعى شعبان جمال 22 سنة سائق توك توك ومقيم قرية بشمس التابعه لدائرة مركز السنبلاوين، وبجواره التوك التوك الخاص بشقيقه والذي كان يقوم بالعمل عليه، ووجد بالجثة طعنه نافذة بالصدر.

 وتوصلت تحريات المباحث إلي أن المتهم أخر شخص كان مع المجني عليه، وبالقبض عليه اعترف بارتكاب الواقعة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدولة الدينيَّة.. تختلف المُسميات و"الفاشية" واحدة!!

محمود سلطان

لماذا التحامل على الفقراء؟!

فراج إسماعيل

اللغة الأم تقول: (رجعت لنفسي فاحتسبت حياتي)

د. هشام الحمامي

الإلحاد العربى.. تفكيك البؤرة!

د. حسام عقل

شركاء.. أشقاء..

حسام فتحي

إلهان عمر .. وعي محتمل، وخوف مبرر

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» «سولاري» مديرًا فنيًا لريال مدريد حتى 2020
» البابا تواضروس يلتقى أسر ضحايا «دير الأنبا صموئيل»
» مصرع شخص أثناء التنقيب عن آثار
» المقاومة الفلسطينية تقصف الاحتلال بـ80 صاروخًا
» تغريم «أحمد عيد» بسبب نهائي أفريقيا
» القبض على مدير شركة بتهمة النصب على المواطنين
» إصابة حافلة إسرائيلية في إطلاق نار من غزة
» موعد أول مباراة للأهلي في الدوري العام
» إلغاء تخصيص "دار مصر" للمتخلفين عن الاستلام خلال شهر
» "الإسكان" تنشر أسماء الحاجزين بالإعلان التاسع لمدينة 6 أكتوبر
» خفير يطلق النار على نفسه بعد سرقة موتور مياه

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    04:59 ص

  • فجر

    04:59

  • شروق

    06:24

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي