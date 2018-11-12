متحدث "النواب": نؤيد فرض ضرائب على مواقع التواصل

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النائب صلاح حسب الله
النائب صلاح حسب الله

وكالات

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البرلمان

مجلس النواب

المالية

ضرائب

صلاح حسب الله

أعلن الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، تأييده لتصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية التى أكد فيها أهمية إعداد مشروع قانون جديد للمالية العامة للدولة المصرية، والذي بموجبه يفرض ضرائب على إعلانات مواقع التواصل.

وقال "حسب الله"، في بيان له أصدره اليوم إنه مع تأكيد الدكتور معيط، إن خطة المالية في مجال الضرائب تشمل إعداد عدة مشروعات قوانين، منها تعديلات قانون رقم 91 الخاص بالضريبة على الدخل للتسهيل والإسراع، ومشروع قانون الفاتورة الإلكترونية، ومشروع قانون ضريبة الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد الدكتور صلاح حسب الله أن هذه التشريعات خاصة فرض ضرائب على الإعلانات التى تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي كانت مطلبا لعدد كبير من الزملاء أعضاء مجلس النواب فى صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين، قائلا :"بعد أن أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي خاصة "الفيس بوك" عبارة عن غابة من الإعلانات التى تتم بدون ضوابط وأصبحت تشتمل على كل شيء لدرجة أن هناك إعلانات لا يجب السماح بوضعها على وسائل التواصل الاجتماعي".


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