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أستاذ قانون: لابد من حل الأحزاب الدينية

الحياة السياسية

الدكتور شوقي السيد
الدكتور شوقي السيد

محمد فضل

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الجماعة الإسلامية

الاحزاب الدينية

شوقي السيد

قال الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، إن حزب الجماعة الإسلامية بمثابة مأساة حقيقة، ولابد من إعادة النظر إلى كل الأحزاب الدينية الموجودة في مصر.

وأضاف "السيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الاثنين، أنه لابد من حل هذا الحزب بعد أن أصبح لدينا دليل أنه متمنيًا لجماعات إرهابية، مشيرًا إلى أن حل الأحزاب لها إجراءات قانونيًا ويكون وفقًا لشكاوى ترد للجنة شئون الأحزاب.

وطالب أستاذ القانون بجامعة القاهرة، لجنة شئون الأحزاب بالنظر إلى كل الأحزاب التي تأخذ الدين غطاءًا لها، لافتًا إلى أن بعد 25 يناير 2011 أصبح لدينا الكثير من الأحزاب الورقية التي تقوم بأدوار في الخفاء عكس التي يجب أن تقوم به.

وتابع "السيد"، أن علينا البحث عن الأحزاب السياسية الحقيقية لبناء مقومات الدولة.


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