4 خطوات لإنقاذ الجماعة الإسلامية من مأزق«الإرهاب»

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قيادي

الجماعة الإسلامية

البناء والتنمية

تجميد

رحب حمدي عبد الرحمن القيادي التاريخي بالجماعة الإسلامية ببيان حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة ، الذي قرر فيه تجميد عضوية 28 من أعضائه عقب إدراجهم على قوائم الإرهاب.

وقال عبد الرحمن في تصريحات لـ"المصريون" :" بيان حزب البناء والتنمية الأخير متميز لأنه تضمن اللجوء للقضاء وهذه الخطوة أسلوب يجب اعتماده في كل الحالات .

وأضاف ، أن تجميد أعضاء الحزب هو إجراء قانوني لمنع حظر الحزب نهائيا ،  خاصة إن الحزب ليس له نشاط يذكر كبقية الأحزاب الأخرى وربما يكون هو المتنفس الوحيد للجماعة الإسلامية بعد إعلانها على قوائم الإرهاب".

وعن كيفية خروج الجماعة الإسلامية من المأزق الحالي عدد القيادي التاريخي للجماعة الإسلامية  4 خطوات رئيسية للخروج من هذه الأزمة أولها فتح قنوات اتصال مع الدولة عن طريق الحزب، كما  لابد من السيطرة على الأعضاء في الخارج والداخل  بالإضافة إلى خروجهم من التحالف الوطني لدعم الشرعية، ورابعا  تحديد متحدث رسمي واحد يعبر عن الحزب والجماعة.

وكان   حزب البناء والتنمية الذارع السياسية للجماعة الإسلامية- التي تم إدراجها مؤخرًا ضمن الكيانات الإرهابية- قد قررت اليوم تجميد عضوية 28 من أعضائه، بعد إدراجهم من قبل محكمة جنايات القاهرة على قوائم الإرهابيين.

وقال بيان صادر عن الحزب، بشأن اجتماع الهيئة العليا الطارئة لحزب البناء والتنمية،: بعد صدور قائمة الإرهاب من الدائرة الـ11جنايات القاهرة وإدارجها عدد 28عضو من أعضاء الحزب وعلى الرغم من حب هؤلاء الأعضاء لوطنهم وإلتزامهم بالسلمية منهجاً وفكراً معهوداً عليهم إلا أن الحزب قد قرر عقد هذا الإجتماع الطارىء لدراسة وبحث الأمر.

وقرر الحزب تجميد عضوية كل من ورد ذكر اسمه من أعضاء الحزب ضمن قائمة الإرهاب، وتكليف اللجنة القانونية بمتابعة الموقف القانوني للمذكورين وتقديم الطعن على القرار أمام محكمة النقض خلال 60 يوما .

كما اكد الحزب على استبعاد كل من يصدر بحقه حكم نهائي بات من عضوية الحزب.


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