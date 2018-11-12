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«الديهي»:

قمة أمنية مصغرة بين إيطاليا وحفتر

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الديهى

قمة أمنية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتوجه لإيطاليا بجولة خارجية تستمر ليومين، لحضور قمة باليرمو، لبحث آخر مجريات الشأن الليبي، بحضور كبار المسؤولين بليبيا.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية ،"ten " ، اليوم الاثنين، أن وكالة "نوفا" الإيطالية كشفت منذ قليل عن عقد قمة أمنية مصغرة برئاسة إيطاليا بحضور القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، وذلك خلال ختام أعمال القمة، موضحًا أن حفتر رفض حضور القمة بسبب تدخلات تركيا وقطر داخل ليبيا، وزيارة فايز السراج، رئيس المجلس الانتقالي لليبي لتركيا وعلامات الاستفهام التي تدور حول هذه الزيارة.

وأبدى "الديهي"، تساؤلات حول زيارة وزير الدفاع التركي لمدينة بنغازي الليبية قبل انعقاد هذه القمة في إيطاليا.


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