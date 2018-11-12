«جلال» يقترب من تدريب الاتحاد السكندري

12 نوفمبر 2018 - 09:04 م

دخل مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، في مفاوضات مع إيهاب جلال المدير الفني لفريق أهلي طرابلس الليبي، لخلافة حلمى طولان، الذي تقدم استقالته من منصبه، بعد الخسارة أمام نجوم إف سي في الدوري الممتاز.

وتدرس إدارة النادي السكندري، الموقف حاليا، في اجتماع عاجل، بمقر النادي فرع الشاطبي، وبحث خليفة طولان في قيادة فريق الكرة.

وتقدم حلمي طولان، باستقالته من تدريب الاتحاد السكندري، بعد الهزيمة الثالثة على التوالي من نجوم إف سي في الدوري الممتاز.