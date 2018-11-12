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رئيس الوزراء يجتمع مع «منتجي ومصدري البطاطس»

الحياة السياسية

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

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مصطفى مدبولى

البطاطس

مصدري

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا اليوم مع أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، وأعضاء من الاتحاد بحضور رئيس جمعية رجال الأعمال، وممثلي جمعيات منتجي ومصدري البطاطس.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استهدف مناقشة جوانب الأزمة التي نتجت عن نقص المعروض من محصول البطاطس، والارتفاع الكبير في أسعارها خلال الفترة الماضية، ووضع الحلول الكفيلة بعدم تكرار تلك الأزمة في المستقبل.

وخلال الاجتماع، عرض ممثلو جمعيات منتجي ومصدري البطاطس أبعاد المشكلة وأسبابها، خاصة ما يتعلق بنقص المساحة المزروعة هذا العام من محصول البطاطس، بالإضافة إلى تعرض المحصول لعوامل جوية غير مواتية أدت إلى انخفاض كبير في الإنتاج بالمقارنة بالعام الماضى.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء ضرورة التعاون بين الحكومة بكافة أجهزتها المعنية وبين جمعيات المزارعين ومنتجي ومصدري البطاطس لتفادي تكرار هذه الأزمة مستقبلًا، خاصة من خلال الدور المنوط باللجنة التنسيقية للأمن الغذائى والتي تم الاتفاق على تشكيلها أمس، من عدد من الوزارات والجهات المعنية.

كما وجه «مدبولي» رسالة طمأنة للمزارعين مشجعًا إياهم على زراعة البطاطس بوفرة، حتى تساهم الزيادة في المحصول في تحقيق التوازن المنشود بين العرض والطلب، وتوفير هذه السلعة المهمة للمواطنين بأسعار مناسبة.


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