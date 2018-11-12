ماسبيرو يودع «الإريـال» اعتبارًا من يـنـايـر الـمـقـبـل

12 نوفمبر 2018 - 09:14 م

يـبـدو أن مـلـف تـطـويـر الـبـث الأرضـي بـات جـاهـزًا وسيخرج إلـى الـنـور قـريـبـًا، والذي سيجعل الـمـصـريـين يستغنون عـن جـهـاز "الإريـال"، بـعـدمـا مـكـث عـشـرات الـسـنـيـن فـوق أسطح المـنـازل لاسـتـقـبـال قـنـوات "مـاسـبـيـرو".



الـمـلـف الـذي كان قد أغـلـق بـوفـاة الـمـهـندس أمـجـد بـلـيـغ، الأمـيـن العـام للـهـيـئـة الـوطـنـيـة للإعلام، فـتـح مجددًا خلال الآونة الأخيرة، استعدادًا لتنفيذ مجموعة من المقترحات الخاصة بتطوير البث.

وأبرز ما يتضمنه مـقـتـرح الـتـطـويـر، إلـغـاء نـظـام "الإريـال"، الـمـمـتـد لـسـنـوات طـويـلـة مـنـذ الـبـث الأول للـتـلـيفـزيـون عـام 1960، بعدما كـشـفـت مـصـادر بالـهـيـئـة الـوطـنـيـة لـلإعـلام، عن أنه قـريـبـًا سـيـتـم طـرح "ريـسـفـيـر" خـاص لـلـقـنـوات الأرضـيـة بـدلًا مـن الإريـال وسـيـكـون بـجـودة عـالـيـة.

وقال الـمـخـرج شـكـري أبـو عـمـيـرة، عـضـو الـهـيـئـة الـوطـنـيـة لـلإعـلام، إن "الـبـث الأرضـي سـيـتـطـور كـثـيـرًا خلال الـفـترة الـقـادمـة، وسـيـنـافـس الـقـنـوات الـفـضـائـيـة؛ فـالـجـودة والـمـشـاهـدة الإيـجـابـيـة هـمـا الـهـدف وراء الـتـطـويـر".

وأضاف أبـوعـمـيـرة لـ"الـمـصـريـون"، أنه "سـيـطـرح فـي الأسـواق أجـهـزة اسـتـقـبـال خـاصـة بـالـبـث الأرضـي مـن قـبـل وزارة الإنـتـاج الـحربـي، اعتبارًا من يـنـايـر المقبل، بـيـنـمـا سـيـحـدد مـوعـد الـبـث فـيـمـا بـعـد". وأشار إلى أنـه "سـيـتـاح لـلـمـشـاهـد الـمـصـري تـطـبـيـق "APP" عـلى "الـمـوبـايـل" لـمـشـاهـدة جـمـيـع الـبـرامـج والـمـبـاريـات الـريـاضـيـة، الـتـي يـسـمـح لـلـتـلـيـفـزيـون بـبـثـهـا عـلـى قـنـواته، ـمـا يـدر ربـحًا واسـتـثـمـارات كبيرة لـلـهـيـئـة الـوطـنـيـة للإعلام".

وأكـد أبـوعـمـيـرة، أن "ماسبيرو" هو الذي سيتولى تمويل الـمـشـروع مـن ـمـوارده الذاتية، "لـن يـكـلف أو يـحـمـل الـدولـة قـرشًا واحـدًا".

وكـان مـن بين الـمـقـتـرحـات الـمـقدمـة، تـخـصـيـص تـردد لـبـث قـنـاة "ريـاضـة سـبـورت" تـعـرض مـن خـلالـهـا مـبـاريـات مـن أهـم الـدوريـات الـعـربـيـة والأفـريـقـيـة الـمـقـامـة عـلـى أرض مـصـر.

وثـمّـن إعـلامـيـون الـمـقـتـرح، وأكـدوا أنـه سـيـسـاعـد عـلـى إحـداث تـغيـيـرات كـبـيـرة فـى سـوق الإعـلام الـمـصـري، وإعـادة الـجـمـهـور لـمـشـاهـدة الـبـث الأرضـي للـتليـفـزيـون مـن جـديـد.

ووصفت الـدكـتـورة مـاجـي الـحـلوانـي، عـمـيـد كـلـيـة الإعـلام جـامـعـة الـقـاهـرة سـابـقـًا، "مـاسـبـيـرو" بأنه "كـنـز مـن كـنـوز مـصـر، الـتـي يـجـب إزاحـة الـغـبـار عـنـهـا".

وأضاف فـي تـصـريـحـات إلى "الـمـصـريـون"، أن "أي مـشـروع سـيـأتـي بـالـنـفـع عـلـى الـمواطن فأنا أؤيـده، لا سـيـما إذا كـان هـذا الـمـشـروع سـيـطـور مـن إمـكـانـيـات مـاسـبـيـرو لـلأفـضـل".

وتابعت: "نـريـد أن تـدعـم الـدولـة مـاسـبـيـرو لـيـنـافـس الـقـنـوات الـفـضـائـيـة، كـمـا نـريـد من الأجـهـزة الـمـعـنـيـة الـمـسـاهـمـة فـي تـطـويـر أجـهـزة الـتـليـفـزيـون الـمـصـري وكـوادره"، لكونه "البـوابـة الأم لـلإعـلامـيـيـن فـي مـصـر".

من جهته، أكـد الإعـلامـي مـحـمـد الـعـمـري، رئـيـس شـركـة، ووكـالـة "صـوت الـقـاهـرة" الـسـابـق، أن أي مـشـروع يـسـاعـد عـلـى زيـادة الـدخـل الـمـالـي لـ"مـاسـبـيـرو" ويـعـيـد الـجـمـهـور إلـى شـاشـتـه، يـعـتد مـوضـع اهـتـمـام كـبـيـر لـقـيـادات "الـوطـنـيـة لـلإعـلام".