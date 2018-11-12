الأربعاء.. «معلول» ينتظم في تدريبات الأهلي

12 نوفمبر 2018 - 09:14 م

يصل علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب التونسي، إلى القاهرة خلال الساعات القادمة، قادمًا من تونس.

ويصل اللاعب إلى القاهرة، على أن ينضم إلى تدريبات الفريق صباح الأربعاء، حيث يواصل اللاعب أداء فقرات برنامجه التأهيلي من الإصابة التي لحقت به في وقت سابق بتمزق في العضلة الضامة، غاب بسببه عن التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية.

وكان اللاعب قد تواصل مع الجهاز الطبي للتأكيد على قيامه بأداء تدريباته العلاجية بشكل منتظم خلال فترة الراحة بتونس، من أجل العودة في أقرب وقت إلى التدريبات بصورة طبيعية.