  • الإثنين 12 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:56 م
بحث متقدم
أرشيفية

برلمانيون يضعون ضوابط لإبعاد «الإخوان» عن الجامعات

قصف غزة (أرشيفية)

الاحتلال يقصف قناة "الأقصى" على الهواء

ماسبيرو

ماسبيرو يودع «الإريـال» اعتبارًا من يـنـايـر الـمـقـبـل

ماذا قال "البناء والتنمية" عن شهادة البرادعي؟

4 خطوات لإنقاذ الجماعة الإسلامية من مأزق«الإرهاب»

أرشيفية

4 مكاسب من فرض ضريبة على إعلانات «فيس بوك»

التحرش بالرجال

«ستات قادرة».. وقائع تحرش بالرجال فهل يردعهن القانون؟

ماكرون أثناء استقبال أردوغان وزوجته

«ماكرون» يحاول تقبيل زوجة أردوغان والأخيرة تمنعه

سد النهضة

إثيوبيا ترد.. هل سد النهضة معرض للانهيار؟

صلاح

صورة.. محمد صلاح يرتدي تيشرت «بورنو»

نبيلة مكرم وزيرة الهجرة

نائبة كويتية لوزيرة الهجرة:«لونسيتوا اللى جرى..هاتوا الدفاتر تنقرا»

الأربعاء.. «معلول» ينتظم في تدريبات الأهلي

الرياضة

على معلول
على معلول

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

قبل نهائي الغد.. التاريخ يرجح كفة الأهلي في رادس

#

نجم الأهلي يعلن الرحيل عن الفريق قبل ساعات من مباراة الترجي

#

نبيل معلول يواجه عاصفة غضب بسبب الأهلي

#

إصابة خفيفة لمهاجم الأهلى

تونس

المصريون

الاهلى

يصل علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب التونسي، إلى القاهرة خلال الساعات القادمة، قادمًا من تونس.

ويصل اللاعب إلى القاهرة، على أن ينضم إلى تدريبات الفريق صباح الأربعاء، حيث يواصل اللاعب أداء فقرات برنامجه التأهيلي من الإصابة التي لحقت به في وقت سابق بتمزق في العضلة الضامة، غاب بسببه عن التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية.

وكان اللاعب قد تواصل مع الجهاز الطبي للتأكيد على قيامه بأداء تدريباته العلاجية بشكل منتظم خلال فترة الراحة بتونس، من أجل العودة في أقرب وقت إلى التدريبات بصورة طبيعية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدولة الدينيَّة.. تختلف المُسميات و"الفاشية" واحدة!!

محمود سلطان

لماذا التحامل على الفقراء؟!

فراج إسماعيل

اللغة الأم تقول: (رجعت لنفسي فاحتسبت حياتي)

د. هشام الحمامي

الإلحاد العربى.. تفكيك البؤرة!

د. حسام عقل

شركاء.. أشقاء..

حسام فتحي

إلهان عمر .. وعي محتمل، وخوف مبرر

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» المنتخب يخوض مرانه الأول استعدادًا لمواجهة تونس
» صحيفة أمريكية تشيد بدور «السيسي» في حرصه على استقرار ليبيا
» الأهلي يكشف حقيقة رحيل «أزارو»
» سائق «توك توك» يشعل النار في جثة طالب بعد ذبحة
» موعد وصول منتخب تونس إلى برج العرب
» الاحتلال يتصدى لـ60 صاروخًا أُطلق من غزة
» استقالة حلمي طولان من تدريب الاتحاد السكندري
» "أبوالغيط" يبحث مع "الرجوب" الأوضاع في غزة
» «سولاري» مديرًا فنيًا لريال مدريد حتى 2020
» البابا تواضروس يلتقى أسر ضحايا «دير الأنبا صموئيل»
» مصرع شخص أثناء التنقيب عن آثار

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    04:59 ص

  • فجر

    04:59

  • شروق

    06:24

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي