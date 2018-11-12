مداهمة شركة لبيع أجهزة GPS بدون ترخيص

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الامن العام

أجهزة تجسس

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مديرية أمن الإسكندرية من ضبط شركة لبيع أجهزة تحديد الأماكن "بدون ترخيص" بالإسكندرية، وأكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام قيام "محمد م. م" 43 سنة، صاحب شركة إلكترونيات، مُقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، بالإعلان على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عن بيع أجهزة تحديد المواقع GPS الخاصة بالسيارات بدون تصريح مُسبق من الجهات المعنية، بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر شركة المذكور الكائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، وتبين عدم تواجده، وتم ضبط "هناء ع. ا" 33 سنه، زوجة المذكور، حال تواجدها بالشركة محل التحريات، وبحوزتها 25 جهاز GPS- 46 جهاز راوتر- 5 أجهزة تنصت تسجيل صوتى- 13 كاميرا- 2 جهاز إنذار سيارة- 2 جهازDVR ، بمواجهتها اعترفت بملكية زوجها للمضبوطات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، جارى تكثيف الجهود لضبط مالك الشركة.


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