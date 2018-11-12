سقوط عصابة "الوزير والغضبان" بعد سرقة 2 كليو ذهب

12 نوفمبر 2018 - 09:23 م

أمرت نيابة ثان المنصورة، اليوم الاثنين ، بحبس 4 أشخاص 4 أيام علي ذمة التحقيقات، أعضاء تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بأسلوب كسر الأبواب والنوافذ، واعترفوا بارتكاب 5 وقائع في المنصورة ودمياط الجديدة.

البداية كانت بتلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بتعدد بلاغات سرقة "الشقق" عن طريق كسر الأبواب والنوافذ في المنصورة.

ووجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث، تحت إشراف اللواء محمد شرباش، وبرئاسة العميد أحمد شوقي، رئيس قسم المباحث الجنائية، وضم ضباط قسم المباحث الجنائية وضباط وحدة مباحث ثان المنصورة بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالمديرية لتحديد وضبط مرتكبي تلك الوقائع وإعادة المسروقات.

وأسفرت جهود فريق البحث أن وراء ارتكاب تلك الوقائع تشكيلا عصابيا ضم "وليد خ.م"، 26 سنة عاطل، والسابق اتهامه في 20 قضية سرقة ومخدرات و"رمضان.ع.ر"، وشهرته كريم أباظة، 25 سنة عامل و"عمرو.أ.ع"، وشهرته عمرو الوزير، 31 سنة عامل، و"أحمد.م. م"، وشهرته أحمد الغضبان، 48 سنة عامل، ومسجل شقي خطر فرض سيطرة والسابق اتهامه في 17 قضية) وأنهم تخصصوا في ارتكاب وقائع سرقة المساكن بأسلوب كسر الأبواب والنوافذ.

وتمكن قوة من ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا في محضر الشرطة، وأرشدوا عن بعض المضبوطات التي تجاوزت 2 كيلو جرام من الذهب وأطقم فضة وهواتف محمولة وساعات وأجهزة لاب توب, وحُرر عن الواقعة المحضر اللازم.