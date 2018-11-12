طالب جامعي يشنق نفسه ويترك رسالة «أشعر بالوحدة»

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الانتحار

الاجهزة الامنية

سوهاج

طالب جامعى

أقدم طالب جامعي اليوم الاثنين, علي الانتحار داخل مسكنه بدائرة مركز المنشاة التابع لمحافظة سوهاج.

وكشفت التحقيقات الأولية أنه شنق نفسه بسلك كهربائي علقه في سقف غرفة نومه، وترك خطاب لأسرته برر فيه فعلته لشعوره بالوحدة وسؤ حالته النفسية .

تلقى اللواء هشام الشافعى، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة المنشاة، بإنتحار شخص بمنزله بناحية «نجع الزارة» بدائرة المركز، فانتقل العميدان عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، وطارق يحى، رئيس مباحث المديرية.

 وتبين من المعاينة والفحص، وجود جثة أحمد. ح. ع «18 سنة- طالب بكلية الدراسات الإسلامية بقنا»، تتدلي من سقف غرفة نومه بمنزلة بالطابق الثاني بسلك كهربائي، تاركاً خطاب لوالدته يبرر فيه إنتحاره بأنه يشعر بالوحدة وسوء حالته النفسية، وبمناظرة الجثة تبين وجود سحجه بالرقبة.

 وبسؤال والده «حسين. ع. م»، «40 سنة- صاحب مستودع بوتاجاز» قرر بمضمون ما تقدم، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة اسفكسيا الخنق ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.


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