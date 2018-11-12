المفوضية الأوربية: نسعى لتجنب حرب تجارية مع أمريكا

12 نوفمبر 2018 - 10:00 م

قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، إن الاتحاد الأوروبي يجري مفاوضات على كافة المستويات لتجنّب حرب تجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية.



جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال افتتاح القمة الاقتصادية الـ 12، المنظّمة من قبل صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية في العاصمة برلين، حيث كشف عن حاجة الاتحاد للعديد من اتفاقايات التجارة الحرة.

وأكّد يونكر أنّ مفاوضات الاتحاد الأوروبي على كافة الأصعدة للحيلولة دون تعمّق المشاكل التجارية مع أمريكا، "ما زالت مستمرة على قدم وساق".

ولفت إلى أن لقاءات عدة جمعته بالرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" خلال يوليو/ تموز الماضي، بهدف بحث الخلافات التجارية بين الجانبين.

وأضاف في الإطار ذاته: "نجري لقاءات على كافة الأصعدة مع مسؤولين من البيت الأبيض، وسأجتمع مرة جديدة مع الرئيس ترامب خلال قمة مجموعة الـ 20 المزمع عقدها نهاية الشهر الجاري بالأرجنتين".

وذكّر يونكر بأنّ للاتحاد الأوروبي وقع قرابة 60 اتفاقية ذات صلة بالتجارة، كاشفا عن عزم الاتحاد على توقيع اتفاقية تجارة حرة مع كلّ من المكسيك وفيتنام.

ووفقا ليونكر فإن الصين بدورها ترغب بتوقيع اتفاقيات تجارية مع أوروبا.

وشدد رئيس المفوضية على ضرورة تأسيس علاقات اقتصادية جيدة مع روسيا، مردفا في ذات السياق: "على الرغم من المشاكل والانتقادات يجب إقامة حوار مع روسيا".

ونوه يونكر إلى أن أوروبا ما زالت من أجمل بقاع الأرض. مضيفا: "الجميع ما عدا الأوروبيين على دراية بهذه الحقيقة".

وأردف أن أوروبا يجب أن تغير قواعدها الداخلية لتكون أكثر فاعلية في السياسة العالمية.

وفي تموز/ يوليو الماضي، اتفق ترامب خلال لقائه مع رئيس المفوضية الأوروبية، بحل الخلافات بين الجانبين حول التجارة، عبر المفاوضات.

وطبقت واشنطن رسوما جمركية على وارداتها من الصلب (25 بالمئة) والألومنيوم (10 بالمئة) القادمة من كل من الاتحاد الأوروبي والمكسيك وكندا.