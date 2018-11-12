رصد 13 منشأة سرية لصناعة الصواريخ بكوريا الشمالية

12 نوفمبر 2018 - 10:10 م

أكد تقرير لخبراء أمريكيين رصدهم لـ13 منشأة سرية لتصنيع الصواريخ وتكنولوجيات مماثلة في كوريا الشمالية.



جاء ذلك في تقرير أعده مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية استنادا إلى صور أقمار اصطناعية تجارية، أشار إلى أن تلك المنشآت لا تستخدم كمواقع لإطلاق الصواريخ.



وأكد التقرير ضرورة تفتيش تلك المنشآت في إطار اتفاق موثوق يمكن التوصل إليه بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية.



وفي 12 يونيو/ حزيران الماضي، عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون، قمة تاريخية في سنغافورة، تلاها إعلان بيان مشترك وقعه الطرفان.



وتضمن البيان التزاما من بيونغ يانغ بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، مقابل التزام الولايات المتحدة بأمن كوريا الشمالية.



وقبل أيام ألغت كوريا الشمالية اجتماعا رفيعا بين وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومسؤول كوري شمالي بارز كان مقررا.



وأعلنت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ هوا، في تصريح صحفي، أن بيونغ يانغ أبلغتهم بإلغاء اللقاء الذي كان مقررا لمناقشة ترتيبات عقد قمة ثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، لمناقشة نزع السلاح النووي لبيونغ يانغ.

