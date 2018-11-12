» ترامب: نأمل ألا تخفض السعودية و"أوبك" إنتاج النفط

12 نوفمبر 2018 - 10:30 م

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإثنين، عن أمله بألا تقرر السعودية ومنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) خفض إنتاج النفط، مؤكدا أن "أسعار النفط يجب أن تكون أقل بكثير".



وقال في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "نأمل ألا تقوم المملكة العربية السعودية وأوبك بخفض إنتاج النفط. يجب أن تكون أسعار النفط أقل بكثير على أساس العرض!".

وصعدت أسعار "خام برنت" في بداية تعاملات، الإثنين، مدفوعة بمخرجات اجتماع اللجنة الوزارية لمراقبة خفض الإنتاج، المؤلفة من أعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، ومنتجين مستقلين.

وعُقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، الأحد، اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة خفض الإنتاج.

وأمس، ألمح أمين عام (أوبك)، محمد باركيندو، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، إلى إمكانية تنفيذ المنظمة والمنتجين خارجها خفض إنتاج النفط الخام خلال 2019.

وتوقع وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، في تصريحات صحفية، الأحد، إمكانية حدوث تخمة في معروض النفط الخام خلال العام المقبل، معتبرا أن "أوبك ربما بحاجة إلى تنفيذ خفض في الإنتاج".