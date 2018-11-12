الأردن يدعو لوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على غزة

12 نوفمبر 2018 - 10:40 م

أكد الأردن، على خطورة التصعيد في قطاع غزة، داعيا إلى تحرك فوري لوقف "العدوان الإسرائيلي وحماية الأبرياء".



جاء ذلك في بيان لمتحدثة الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، الإثنين، بثته الوكالة الرسمية "بترا".



وحسب المصدر ذاته، دانت غنيمات العدوان الذي أدى إلى سقوط عدد من الضحايا.



وأكدت "ضرورة معالجة الأوضاع في قطاع غزة ضمن سياق سياسي شامل يضمن عودة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى طاولة المفاوضات بهدف حل الصراع على أساس حل الدولتين سبيلا وحيدا لتحقيق الأمن والاستقرار".



وشددت على أن "التصعيد لن يؤدي إلا إلى المزيد من التوتر والصراع".



وأشارت إلى "أهمية وقف العدوان وضبط النفس واتخاذ خطوات عملية فورية لإنهاء معاناة القطاع الإنسانية".

