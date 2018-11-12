  • الإثنين 12 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:24 م
بحث متقدم
أرشيفية

برلمانيون يضعون ضوابط لإبعاد «الإخوان» عن الجامعات

قصف غزة (أرشيفية)

الاحتلال يقصف قناة "الأقصى" على الهواء

ماسبيرو

ماسبيرو يودع «الإريـال» اعتبارًا من يـنـايـر الـمـقـبـل

ماذا قال "البناء والتنمية" عن شهادة البرادعي؟

4 خطوات لإنقاذ الجماعة الإسلامية من مأزق«الإرهاب»

أرشيفية

4 مكاسب من فرض ضريبة على إعلانات «فيس بوك»

شعار ضد التحرش

«ستات قادرة».. وقائع تحرش بالرجال فهل يردعهن القانون؟

ماكرون أثناء استقبال أردوغان وزوجته

«ماكرون» يحاول تقبيل زوجة أردوغان والأخيرة تمنعه

سد النهضة

إثيوبيا ترد.. هل سد النهضة معرض للانهيار؟

صلاح

صورة.. محمد صلاح يرتدي تيشرت «بورنو»

نبيلة مكرم وزيرة الهجرة

نائبة كويتية لوزيرة الهجرة:«لونسيتوا اللى جرى..هاتوا الدفاتر تنقرا»

الأردن يدعو لوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على غزة

عرب وعالم

مواجهات مع الاحتلال في غزة
مواجهات مع الاحتلال في غزة

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

المقاومة الفلسطينية تقصف الاحتلال بـ80 صاروخًا

#

تجدد القصف.. المدفعية الإسرائيلية تمطر غزة بالصواريخ

#

20 غارة إسرائيلية على غزة فجر اليوم

#

طائرات إسرائيل تستهدف غزة بعدة غارات

أكد الأردن، على خطورة التصعيد في قطاع غزة، داعيا إلى تحرك فوري لوقف "العدوان الإسرائيلي وحماية الأبرياء".
جاء ذلك في بيان لمتحدثة الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، الإثنين، بثته الوكالة الرسمية "بترا".
وحسب المصدر ذاته، دانت غنيمات العدوان الذي أدى إلى سقوط عدد من الضحايا.
وأكدت "ضرورة معالجة الأوضاع في قطاع غزة ضمن سياق سياسي شامل يضمن عودة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى طاولة المفاوضات بهدف حل الصراع على أساس حل الدولتين سبيلا وحيدا لتحقيق الأمن والاستقرار".
وشددت على أن "التصعيد لن يؤدي إلا إلى المزيد من التوتر والصراع".
وأشارت إلى "أهمية وقف العدوان وضبط النفس واتخاذ خطوات عملية فورية لإنهاء معاناة القطاع الإنسانية".
وتشن طائرات إسرائيلية منذ عدة ساعات غارات استهدفت عشرات الأهداف في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 9 آخرين. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدولة الدينيَّة.. تختلف المُسميات و"الفاشية" واحدة!!

محمود سلطان

لماذا التحامل على الفقراء؟!

فراج إسماعيل

اللغة الأم تقول: (رجعت لنفسي فاحتسبت حياتي)

د. هشام الحمامي

الإلحاد العربى.. تفكيك البؤرة!

د. حسام عقل

شركاء.. أشقاء..

حسام فتحي

إلهان عمر .. وعي محتمل، وخوف مبرر

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بيراميدز يرتقي لوصافة الدوري
» رد ناري من روسيا بشأن التصعيد الإسرائيلي بغزة
» غوتيريش يحذر من هذا الأمر الخطير في غزة
» وفاة مبتكر أشهر الشخصيات الخارقة في السينما
» ترامب: نأمل ألا تخفض السعودية و"أوبك" إنتاج النفط
» المنتخب يخوض مرانه الأول استعدادًا لمواجهة تونس
» صحيفة أمريكية تشيد بدور «السيسي» في حرصه على استقرار ليبيا
» الأهلي يكشف حقيقة رحيل «أزارو»
» سائق «توك توك» يشعل النار في جثة طالب بعد ذبحة
» موعد وصول منتخب تونس إلى برج العرب
» الاحتلال يتصدى لـ60 صاروخًا أُطلق من غزة

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    04:59 ص

  • فجر

    04:59

  • شروق

    06:24

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي