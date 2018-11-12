استشهاد 3 فلسطينيين في سلسلة غارات على غزة

12 نوفمبر 2018 - 11:00 م

استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب 9 آخرون، مساء الإثنين، جراء سلسلة غارات شنتها طائرات حربية إسرائيلية على أنحاء متفرقة من قطاع غزة.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، أشرف القدرة، إن القصف الإسرائيلي أسفر عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة ثمانية آخرين بجروح.



ولفت القدرة إلى أن الشهداء هم: " محمد زكريا التتري (27 عاما)، ومحمد زهدي عودة (22 عاما)، وحمد محمد النحال (23 عاما)".



ولم يقدم المتحدث باسم "الصحة" أي تفاصيل حول الحالة الصحية للجرحى أو طبيعة إصاباتهم.



وكان الجيش الإسرائيلي، قد قال في بيان أصدره مساء الإثنين، إن مدافعه وطائراته استهدفت أكثر من 70 موقعا تتبع لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في أنحاء القطاع.



بدوره، أفاد مراسل وكالة الأناضول، بأن مدفعية الجيش الإسرائيلي وطائراته، شنت عشرات الغارات على قطاع غزة.



واستهدفت أحدث الغارات الإسرائيلية مقر فضائية الأقصى، التابعة لحركة "حماس"، في مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره بالكامل وانقطاع بث الفضائية لعدة دقائق.



وبرّر الجيش الإسرائيلي في بيان وصل الأناضول، قصف طائراته مبنى قناة "الأقصى"، كونها "تعرض الدعاية القاسية ضدّ دولة إسرائيل ومواطنيها، وإرشادات، وطرق للقيام بالعمليات الإرهابية، والحصول على الأسلحة".



كما دمرت مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي منزلين مدنيين في مدينتي رفح وخانيونس، جنوبي القطاع، دون أن يؤدي ذلك إلى وقوع أي إصابات.



على ذات الصعيد، نقلت قوات الجيش الإسرائيلي أعدادا من الآليات المدرعة إلى الشريط الحدودي مع قطاع غزة، بحسب ما أفاد مصور وكالة الأناضول.



في المقابل أعلنت الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة، في بيان مقتضب لها، أنها بدأت بقصف مواقع ومستوطنات إسرائيلية بعشرات الصواريخ، ردا على الهجوم الإسرائيلي، أمس، على جنوبي القطاع.



وتضم "الغرفة المشتركة" غالبية الأذرع العسكرية للفصائل، وبخاصة كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، وسرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي.



من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه رصد إطلاق 200 صاروخ من غزة على جنوبي إسرائيل، مساء اليوم.



وأضاف أن منظومة "القبة الحديدية" (نظام دفاع صاروخي) تمكنت من اعتراض 60 صاروخا.



فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) بإصابة 21 إسرائيليا جراح أحدهم خطيرة، جراء الصواريخ التي أطلقت من غزة باتجاه مناطق جنوبي إسرائيل.



وأشارت إلى إصابة منزل في بلدة "نتيفوت" (جنوب) الإسرائيلية بصاروخ أطلق من القطاع.



الشرطة الإسرائيلية ذكرت أيضا في بيان لها، أن صاروخا أطلق من غزة سقط بين منزلين في مدينة عسقلان، جنوبي البلاد.



وفي السياق، ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، عبر موقعها الإلكتروني، أن الجيش الإسرائيلي دعا كافة السكان في جميع مناطق "غلاف غزة" إلى التوجه إلى الملاجئ.



إلى ذلك، قال مبعوث الأمم المتحدة للسلام بالشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، إنه يعمل على ضمان أن "تتراجع غزة عن حافة الهاوية".



وشدد ميلادينوف على ضرورة أن تتوقف الصواريخ وأن يظهر الجميع ضبط النفس.



من ناحية أخرى، قررت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في غزة تعليق الدراسة، غدا الثلاثاء، على إثر التصعيد العسكري المتواصل بالقطاع.







**استهداف حافلة



وفي بيان لاحق أعلنت "الغرفة المشتركة"، مسؤوليتها عن استهداف حافلة إسرائيلية، بالقرب من السياج الحدودي لشمالي القطاع.



وقالت، إن "مجاهدينا تمكنوا في الساعة 16.32 (بالتوقيت المحلي) (14.32 تغ) من استهداف حافلة إسرائيلية تقل عددا من جنود الاحتلال في منطقة أحراش مفلاسيم شرق جباليا (شمال) بصاروخٍ موجهٍ من طراز كورنيت".



واعتبرت أن هذه العملية تأتي رداً على الهجوم الإسرائيلي، أمس، على مدينة خانيونس، حينما تسللت قوة عسكرية إسرائيلية جنوبي قطاع غزة، وأدى اشتباكها مع مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى استشهاد 7 منهم، ومقتل ضابط إسرائيلي وجرح آخر.

