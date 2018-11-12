» بيراميدز يرتقي لوصافة الدوري

12 نوفمبر 2018 - 11:05 م

ارتقى فريق بيراميدز، الإثنين، للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتغلب بيراميدز على ضيفه مصر المقاصة بهدفين دون رد، في ختام مباريات الجولة الرابعة عشر للمسابقة المحلية.

بدأ بيراميدز المباراة بقوة هجومية كبيرة وسط حالة من عدن الاتزان من جانب مصر المقاصة، ونجح أصحاب الأرض في التقدم بهدف مبكر عن طريق علي جبر في الدقيقة 9 من زمن اللقاء.

وكاد بيراميدز أن يضاعف النتيجة في أكثر من مناسبة ولكن تألق الدفاع المنافس منعه من الوصول لهدفه.

وفي الشوط الثاني، اندفع مصر المقاصة بقوة بحثا عن هدف التعادل، وشكل خطورة كبيرة على بيراميدز، الذي استغل اندفاع المقاصة وأضاف الهدف الثاني عن طريق أحمد عفيفي في الدقيقة 77 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، ارتقى بيراميدز للمركز الثاني برصيد 22 نقطة، فيما تجمد رصيد مصر المقاصة عند 20 نقطة في المركز الرابع.

ويتصدر المسابقة فريق الزمالك برصيد 26 نقطة.

ويعد الأهلي (حامل اللقب) أكثر الفرق تتويجا ببطولة الدوري المصري بإجمالي 40 لقبا، يليه الزمالك بإجمالي 12 لقبا. -

