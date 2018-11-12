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وفاة مبتكر أشهر الشخصيات الخارقة في السينما

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ستان لي
ستان لي

المصريون ووكالات

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توفي، اليوم الإثنين، ستان لي (95 عامًا)، مبتكر العديد من الشخصيات الخارقة الشهيرة في السينما الأمريكية.
ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن كيرك شنيك، محامي ابنة "لي"، قوله إن الأخير تم نقله، صباح اليوم، بسيارة إسعاف من منزله إلى مستشفى، لكنه توفي لاحقًا.
وأضاف شنيك أن سبب الوفاة غير معروف بعد.
ومن الشخصيات الخارقة التي ابتكرها "لي" في عالم قصص "مارفل المصورة": "الرجل العنكبوت"، "الرجل الحديدي"، و"الرجل الأخضر"، إضافة إلى شخصيات فيلم "فنتاستك فور" (Fantastic Four)، وهو فريق من الأبطال الخارقين.
وتحظى هذه الشخصيات بشعبية جارفة، وحققت الأفلام السينمائية التي تضمنتها إيرادات ضخمة في شباك التذاكر.
وقال "لي" لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في وقت سابق": "كنت أشعر بالحرج؛ لأنني كنت مجرد كاتب كتب مصورة، بينما كان آخرون يبنون جسورًا أو يذهبون إلى مهن طبية".
واستدرك: "ثم بدأت أدرك أن الترفيه هو أحد أهم الأمور في حياة الناس، فبدونه ينفجرون.. أشعر أنه إذا كنت قادرًا على تسلية الناس، فأنت تفعل شيئًا جيدًا". -

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