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"بكر" يطالب بمحاكمة حمو بيكا و مجدي شطة

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حلمي بكر
حلمي بكر

المصريون ـ متابعات

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دعا الموسيقار الكبير حلمي بكر، إلى ضرورة تقديم حمو بيكا ومجدي شطا للمحاكمة بعد قيامهم بالغناء دون الحصول على تصريح من نقابة المهن الموسيقية.
وقال "بكر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، بقناة «صدى البلد»، من يسمح لظهور مطربين أمثال حمو بيكا ومجدي شطة للظهور أمام الناس والغناء أمام 24 مليون عشوائي، وأين دور المصنفات أين نقابة المهن الموسيقية مما يحدث.
وأضاف "بكر" أن هناك 24 مليون شخص عشوائي يتم إنتاج أفلام أغاني، فأصبحنا لا نستمع للأغاني ونتذوقها ولكن الأمر أصبح بمثابة تعاطي أغاني، مطالبا بتفعيل دور الدولة في مواجهة مثل هذه الأشخاص.
وتابع : "إنه لابد من حجب المواقع التي تقدم مثل هذا التلوث السمعي، موضحا أن بيكا وشطة نتاج للأفراح الشعبية المنتشرة حاليا، وأن شرطة الآداب مكلفة بالقبض على هؤلاء الأشخاص".


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