» "بكر" يطالب بمحاكمة حمو بيكا و مجدي شطة

دعا الموسيقار الكبير حلمي بكر، إلى ضرورة تقديم حمو بيكا ومجدي شطا للمحاكمة بعد قيامهم بالغناء دون الحصول على تصريح من نقابة المهن الموسيقية.



وقال "بكر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، بقناة «صدى البلد»، من يسمح لظهور مطربين أمثال حمو بيكا ومجدي شطة للظهور أمام الناس والغناء أمام 24 مليون عشوائي، وأين دور المصنفات أين نقابة المهن الموسيقية مما يحدث.