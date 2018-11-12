» بشرى سارة من "كريم" لسكان القاهرة

12 نوفمبر 2018 - 11:20 م

تعتزم شركة “كريم” المتخصصة في النقل الخاص، عبر تطبيقات الهاتف الذكي، تقديم خدمات النقل الجماعي قبل نهاية العام الجاري، وسيتم تطبيقها في القاهرة كمرحلة أولى.



يذكر أن كريم قد استثمرت نحو 500 ألف دولار في شركة SWVL للنقل الجماعي العام الماضي قبل أن تتخارج من الشركة لأسباب لم يتم الإفصاح عنها.

