تعليق "صلاح" على الصورة المثيرة للجدل.. هذا ما قاله

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الرياضة

صلاح
صلاح

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قال النجم محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، إنه "ضد الإباحية"، في أول تعليق على صورته الأخيرة التي تحمل شعار إحدى المجلات الإباحية الشهيرة.
وأوضح مراسل فضائية "ON Sport"، من داخل معسكر المنتخب ببرج العرب، مساء الاثنين، أن أفراد الجهاز الفني للمنتخب الوطني تواصلوا مع اللاعب، وأخبرهم أنه ضد الإباحية.
جدير بالذكر أن صورة "صلاح" أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل بسبب احتوائها على شعار مجلة إباحية شهيرة، ورأى البعض أن اللاعب يروج للإباحية، فيما رأى آخرون أنه ينبذها بدليل تواجد صورة الجمجمة بجوار شعار المجلة، ما يعني أنها قد تؤدي إلى الوفاة.

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