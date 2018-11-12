أبو مازن يجري اتصالات إقليمية ودولية لوقف العدوان

12 نوفمبر 2018 - 11:50 م

أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الإثنين، اتصالات إقليمية ودولية وعلى المستويات كافة، لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر في قطاع غزة.



وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إن "عباس"، طالب المجتمع الدولي بـ "التدخل الفوري لوقف العدوان، وعدم جر المنطقة للدمار".



واستنكر الرئيس الفلسطيني، التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.



وتشن طائرات إسرائيلية منذ عدة ساعات غارات استهدفت عشرات الأهداف في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 9 آخرين.



وأعلنت "الغرفة المشتركة" (الأذرع العسكرية للفصائل الفلسطينية)، في وقت سابق، مسؤوليتها عن استهداف حافلة تقل عددا من الجنود الإسرائيليين، بالقرب من السياج الحدودي لشمالي القطاع.



واعتبرت أن هذه العملية تأتي ردا على الهجوم الإسرائيلي، أمس، على مدينة خانيونس، حينما تسللت قوة عسكرية إسرائيلية جنوبي قطاع غزة، وأدى اشتباكها مع مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى استشهاد 7 منهم، ومقتل ضابط إسرائيلي وجرح آخر.