10 شهداء في غارات إسرائيلية على غزة

13 نوفمبر 2018 - 12:20 ص

استشهد 10 فلسطينيين وأصيب 9 آخرون، فيما قُتل ضابط وأصيب 29 إسرائيليًا، منذ الأحد، ضمن تصعيد عسكري إسرائيلي جديد على قطاع غزة، وسط تحذيرات من اندلاع حرب شاملة.



وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان مساء الإثنين، إن مقاتلاته ودباباته استهدفت أكثر من سبعين موقعًا تتبع لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في أنحاء غزة.



وزعم أن قصفه يأتي ردًا على إطلاق الفصائل الفلسطينية صواريخ من القطاع على البلدات الإسرائيلية المحاذية، بينها 200 صاروخ، مساء اليوم.



وقتلت الغارات الإسرائيلية، اليوم، 3 فلسطينيين وأصابت 9 آخرين، بحسب وزارة الصحة في القطاع، الذي يعيش فيه أكثر من مليوني نسمة.



ودمر قصف صاروخي إسرائيلي، اليوم، مقر فضائية "الأقصى"، التابعة لـ"حماس" وألحق أضرارًا بالغة بالعديد من المنازل المحيطة به في مدينة غزة.



وأدى القصف إلى انقطاع بث الفضائية المباشر، قبل أن يعود بعد دقائق، بحسب مراسل الأناضول، دون أن يتضح المكان الجديد للبث.



وذكرت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) أن الصواريخ الفلسطينية أصابت 28 إسرائيليًا، جراح أحدهم خطيرة.



وأعلنت الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية المسلحة بغزة، في بيان، أنها بدأت بقصف مواقع ومستوطنات إسرائيلية بعشرات الصواريخ؛ ردًا على الهجوم الإسرائيلي، أمس، على جنوبي القطاع.



وتسللت قوة عسكرية إسرائيلية جنوبي غزة، أمس، وأدى اشتباكها مع مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى استشهاد سبعة منهم، ومقتل ضابط إسرائيلي وجرح آخر.



وقالت كتائب القسام، الجناح المسلح لـ"حماس"، في بيان اليوم، إن عملية التوغل الإسرائيلية هدفت إلى تنفيذ "مخطط عدواني كبير استهدف خلط الأوراق"، دون الكشف عن ماهيته.



فيما قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي أيزنكوت، اليوم، إن الوحدة الخاصة "نفذت عملية ذات أهمية كبيرة لأمن إسرائيل"، من دون أن يحدد أيضًا طبيعة المهمة.



وتحاصر إسرائيل غزة منذ أن فازت حركة "حماس" بالانتخابات التشريعية الفلسطينية، عام 2006.



وفي ظل التصعيد الجديد، قطع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ليلة الأحد- الإثنين، زيارته إلى فرنسا، وعاد إلى تل أبيب.



وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو يجري مشاورات مع كل من وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، ورئيس أركان الجيش، غادي أيزنكوت، حول التصعيد بغزة.



ونقل الجيش الإسرائيلي عددًا من الآليات المدرعة إلى الشريط الحدودي مع غزة، بحسب ما أفاد به مصور لوكالة الأناضول.



وأطلق التصعيد الإسرائيلي الجديد تحذيرات دولية وإقليمية من حرب جديدة، كتلك التي شنتها إسرائيل على غزة، عام 2014.



وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تصريحات لقناة "فرانس 24" الفرنسية، اليوم، عن أمله في انتهاء التوتر، محذرًا من "اندلاع حرب جديدة في غزة"، ومواجهة "مأساة كبيرة".



ودعت الحكومة الأردنية، في بيان، إلى "وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وحماية الأبرياء"، بحسب الوكالة الأردنية الرسمية للأـنباء (بترا).



وشددت عمان على "ضرورة معالجة الأوضاع في غزة ضمن سياق سياسي شامل يضمن عودة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى طاولة المفاوضات، بهدف حل الصراع على أساس حل الدولتين، سبيلًا وحيدًا لتحقيق الأمن والاستقرار".



كما أبلغت مصر، مساء الاثنين، إسرائيل بضرورة وقف عملياتها التصعيدية في غزة.



ونقلت "الأهرام"، و"أخبار اليوم"، وهما صحيفتان مملوكتان للدولة عن مصادر مطلعة لم تسمها، أن "الأجهزة المعنية في مصر قامت بتكثيف اتصالاتها مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، لوقف التصعيد المتبادل بين الطرفين في قطاع غزة، لاسيما في ضوء قيام الجيش الإسرائيلي بتكثيف غاراته الجوية والقصف المدفعي للقطاع".

