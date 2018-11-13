» عطل مفاجئ في "فيسبوك" حول العالم

13 نوفمبر 2018 - 12:50 ص

تعرض موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الإثنين، إلى عطل مفاجئ، ما جعل الآلاف من مستخدميه حول العالم يواجهون مشكلة في الدخول إليه لما يقرب من ساعة.



وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية على موقعها الإلكتروني، أن "فيسبوك" تعطل قبل الساعة الواحدة مساءًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (06: 00 تغ)، ما أثر على المستخدمين من الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية وصولًا إلى أوروبا.



وأوضحت أن هؤلاء الذين حاولوا الدخول إلى الموقع كانت تظهر لهم رسالة تقول "عذرًا، حدث خطأ ما"، بينما بدا مستخدمو الجوال غير قادرين على تحديث "آخر الأخبار".



وأشارت إلى أنه في الوقت الذي تمكن فيه العديد من المستخدمين من العودة إلى صفحاتهم على "فيسبوك"، لا يزال البعض يواجهون مشكلات في الموقع وتطبيقاته.



في المقابل، قالت شركة "فيسبوك" الأمريكية في رسالة للمستخدمين: "نحن نعمل على الأمر وسنقوم بإصلاحه في أقرب وقت ممكن".



وتكدست المئات من البلاغات حول وقوع الموقع خلال دقائق من وقوع العطل، حيث قال معظمهم (55 في المائة) إنهم يعانون من "انقطاع تام للخدمة"، حسبما أفاد موقع "داون ديكتور" الذي يتتبع انقطاع الخدمات بجميع أنحاء العالم.



وقال آخرون إنهم غير قادرين على تسجيل الدخول (35 بالمائة)، بينما تواجه مجموعة أصغر (14 بالمائة) مشكلات في الصور.

