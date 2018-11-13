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برلمان تونس يمنح الثقة للتعديل الحكومي

عرب وعالم

برلمان تونس يسمح للعسكريين بالتصويت في الانتخابات
برلمان تونس يسمح للعسكريين بالتصويت في الانتخابات

المصريون ووكالات

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منح البرلمان التونسي اليوم الثلاثاء، ثقته للوزراء الجدد في حكومة يوسف الشاهد بعد جلسة عامة استمرت على مدار يوم أمس الاثنين.
وجرى التصويت بشكل منفرد على كل وزير اقترحه يوسف الشاهد في حكومته، وهم 13 وزيرا جديدا وخمسة كتاب دولة برتبة وزير.
ومهد بذلك الشاهد لظهور الحكومة العاشرة منذ بدء الانتقال السياسي في البلاد عام 2011.
وقال الشاهد إن التعديل الوزاري هدفه وضع حد للأزمة السياسية في البلاد، كما شكى من افتقاد حكومته للدعم السياسي في الاصلاحات والحرب على الفساد وتعهد في البرلمان بدعم النمو والاستثمار وخلق فرص للعمل والحد من عجز المالية العمومية.
كما تعهد رئيس الحكومة بمواصلة الحرب على "لوبيات الفساد".
وكان حزب نداء تونس الفائز بانتخابات 2014 قد أعلن في وقت سابق من يوم أمس الاثنين، مقاطعته لجلسة التصويت في البرلمان لاحتجاجه ضد اجراءات التعديل التي اتبعها الشاهد.
وحظى التعديل بشكل خاص بتأييد الشريك في الحكم حركة النهضة الاسلامية وكتلة الائتلاف الوطني.
ويأتي التعديل قبل نحو عام من انتخابات 2019.

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