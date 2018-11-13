جيش الاحتلال يقصف مقر لحماس بقطاع غزة

13 نوفمبر 2018 - 01:50 ص

ذكر الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة صباح اليوم الثلاثاء، أنه نفذ ضربة صاروخية ناجحة ضد مقر المخابرات العسكرية التابعة لحركة حماس الفلسطينية.



وأضاف الجيش في تغريدة عبر تويتر: "قمنا بقصف مقر المخابرات العسكرية لحماس ردا على إطلاق الإرهابيين في غزة أكثر من 300 صاروخ على إسرائيل".

