مفاجأة تقلب الموازين حول تيشيرت "صلاح" المروج للإباحية

أحمد عادل شعبان
كشف نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مفاجآت جديدة عن تيشيرت نجمنا المصري محمد صلاح الذي بدا وكأنه يدعو للإباحية .
وقال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إن التيشيرت من تصميم مصمم الأزياء الألماني فيليب بلين ، وبالبحث عن اسمه تبين أنه مصمم شهير ضد الإباحية ، وأن فكرة التيشيرت التي ارتداها صلاح تفيد أن الإباحية تؤدي إلى الموت ، والدليل أنه وضع بجانبها جمجمة .
وارتدى صلاح صورة عليها شعار مجلة "بلاي بوي" الإباحية الشهيرة مما أثار جدلًا ضخمًا .
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