مفاجأة تقلب الموازين حول تيشيرت "صلاح" المروج للإباحية

13 نوفمبر 2018 - 05:24 ص

كشف نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مفاجآت جديدة عن تيشيرت نجمنا المصري محمد صلاح الذي بدا وكأنه يدعو للإباحية .



وقال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إن التيشيرت من تصميم مصمم الأزياء الألماني فيليب بلين ، وبالبحث عن اسمه تبين أنه مصمم شهير ضد الإباحية ، وأن فكرة التيشيرت التي ارتداها صلاح تفيد أن الإباحية تؤدي إلى الموت ، والدليل أنه وضع بجانبها جمجمة .



وارتدى صلاح صورة عليها شعار مجلة "بلاي بوي" الإباحية الشهيرة مما أثار جدلًا ضخمًا .



