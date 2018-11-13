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مفاجأة تقلب الموازين حول تيشيرت "صلاح" المروج للإباحية

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صلاح
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الإباحية

محمد صلاج

كشف نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مفاجآت جديدة عن تيشيرت نجمنا المصري محمد صلاح الذي بدا وكأنه يدعو للإباحية .

وقال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إن التيشيرت من تصميم مصمم الأزياء الألماني فيليب بلين ، وبالبحث عن اسمه تبين أنه مصمم شهير ضد الإباحية ، وأن فكرة التيشيرت التي ارتداها صلاح تفيد أن الإباحية تؤدي إلى الموت ، والدليل أنه وضع بجانبها جمجمة .

وارتدى صلاح صورة عليها شعار مجلة "بلاي بوي" الإباحية الشهيرة مما أثار جدلًا ضخمًا .

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