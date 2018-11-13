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"حمار" وراء حادث الإسكندرية المروع

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حادث

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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بالأسماء .. ضحايا حادث مطروح

حادث الاسكندرية

حمار

تسببت عربة يجرها حمار في مصر شخص وإصابة تسعة آخرون على الطريق الصحراوي بالإسكندرية بعد اصطدام مكروباص بالعربة والحمار مما تسبب في مصرع قائد المكروباص وإصابة قائد العربة "الكارو" فضلًا عن إصابة العديد من الركاب.

تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك، من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ومصابين بالطريق الصحراوي، مدخل قرى أبيس، تجاه القاهرة.

بالانتقال والفحص، تبين حدوث مصادمة بين "السيارة رقم "س ل ف 5836 مصر-ميكروباص"، قيادة المدعو "م م ع"، 27 عاما، سائق مقيم دائرة القسم، وعربة خشبية تجرها دابة يقودها المدعو "ط م ع"، 40 عاما، عاطل، مقيم دائرة قسم أول العامرية، أثناء سير السيارة الأولى بالطريق المشار إليه فوجئ قائدها بالعربة الخشبية تقطع الطريق أمامه للدوران للاتجاه المقابل فلم يستطع مفاداتها وإصطدم بها.

أسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة الأولى، وإصابة قائد العربة الخشبية وشخص آخر بصحبته وعدد " 7" من مستقلي السيارة بجروح وكدمات بالجسم.

تم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف والمصابين لمستشفيات "الشرطة - الجامعي - الجمهورية" للعلاج، وحدثت تلفيات بالسيارة وتم إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور.

تم التحفظ على السيارة والعربة الخشبية، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 27050/ 2018 جنح قسم شرطة أول العامرية.

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