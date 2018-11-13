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السبكي يصدم حمو بيكا .. ونجله يقدم تفسير أغرب من الخيال

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كريم السبكي مع بيكا
كريم السبكي مع بيكا

أحمد عادل شعبان

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المهن التمثيلية تصدم "حمو بيكا" بعد تعاقده مع السبكي

السبكى

حمو بيكا

تعرض مطرب المهرجانات حمو بيكا لصدمة كبرى بعد أن تبرأ منه المنتج أحمد السبكي ، معلنًا إلغاء مشهده في الفيلم الذي تعاقدت معه الشركة من أجل المشاركة فيه .

ونشرت شركة "السبكي" للإنتاج الفني بيانًا مقتضبًا قالت فيه: "نفي المنتج أحمد السبكي تعاقده مع حمو بيكا مطرب المهرجانات أو مشاركته في أي من أعماله السينمائية القادمة، خاصة أنة يقوم حاليا بمعاينة أماكن تصوير في باريس لأحدث أفلامه".

وأضافت: ""جاءت مقابلة حمو بيكا مع كريم السبكي بناء علي فكرة ترشيحه مع أحد المخرجين لظهوره في مشهد ضمن الأحداث الدرامية لفيلم سينمائي وتم إلغاء المشهد".

وعاد المخرج كريم السبكي ليكشف المزيد من التفاصيل ، مؤكدًا أن "حمو بيكا" زار شركة "السبكي فيلم" من تلقاء نفسه وأنه لم يتم التعاقد معه للمشاركة في أي فيلم.

وأضاف: "بعض المواقع قالت إن شركتنا تعاقدت مع بيكا على بطولة 3 أفلام وقال آخرون أنه سيشارك بأغنياته في الفيلم دون أن يكلفوا أنفسهم عناء التأكد منا".

وتابع: "جاء حمو بيكا إلى الشركة بتوصية من أحد المخرجين للظهور في مشهد بأحد أفلامنا".

لكن تدوينة تم حذفها من صفحة شركة "السبكي فيلم" تكشف حقيقة الأمر ، حيث أعلنت الشركة - في بيان رسمي - تعاقدها بالفعل مع حمو بيكا قبل أن يلغوا التعاقد بعد ضغوط من نقابة المهن التمثيلية .


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