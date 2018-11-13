» الوجه الآخر لهند رستم .. هاجمت فاتن حمامة وسخرت من أحمد مظهر

أحمد عادل شعبان
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة هند رستم التي استطاعت حفر اسمها وسط عمالقة الفن المصري على مدار عشرات السنين .
وفي هذه المناسبة نستعرض بعض المعلومات الواردة بكتاب "هند رستم .. ذكرياتي" الذي يعتبر بمثابة سيرة ذاتية لها .
- ولدت عام 1931 بالإسكندرية في منطقة محرم بك
- دخلت المجال الفني بالصدفة حيث كانت ذاهبة مع إحدى صديقاتها إلى مكتب إنتاج ، وهناك رآها المخرج عز الدين ذو الفقار الذي أصر أن تلعب دور الكومبارس في فيلم "أزهار وأشواك".
- أمها شجعتها على الفن بينما والدها قاطعها ولم يكلمها إلا بعد أن تزوجت من الطبيب الشهير محمد فياض.
- قالت إنها لم تكن تحب أداء الفنان أحمد مظهر وتشعر أنه يتعامل كضابط أو عسكري ، وأنه يليق فقط في أدوار الباشا.
- سخرت من أداء الفنانة فاتن حمامة وقالت إنها أفضل منها كثيرة ، قائلة إن "فاتن" كررت نفسها ولم تكن تقدم سوى دور الفتاة المغلوبة على أمرها أو الزوجة المحترمة طوال مسيرتها.
- أعلنت ندمها على مشاركتها في فيلم "لوكاندة المفاجآت" مع الفنان إسماعيل ياسين ، مؤكدة أنها قبلت فقط بالفيلم لتقف أمام "ياسين" الذي كان أسطورة آنذاك.
- رفضت في عام 2004 جائزة الدولة التقديرية مؤكدة أن التكريم تأخر وبخاصة أنهم كرموا من هم أقل منها ، مشيرة إلى أن الفنانة شادية أحق بالتكريم منها لأنها لمعت قبلها".
- رفضت لقب "ملكة الإغراء" الذي أطلقه عليها الإعلامي مفيد فوزي مؤكدة أنه حصرها في دور معين.
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