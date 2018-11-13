» الوجه الآخر لهند رستم .. هاجمت فاتن حمامة وسخرت من أحمد مظهر

13 نوفمبر 2018 - 07:10 ص

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة هند رستم التي استطاعت حفر اسمها وسط عمالقة الفن المصري على مدار عشرات السنين .



وفي هذه المناسبة نستعرض بعض المعلومات الواردة بكتاب "هند رستم .. ذكرياتي" الذي يعتبر بمثابة سيرة ذاتية لها .



- ولدت عام 1931 بالإسكندرية في منطقة محرم بك



- دخلت المجال الفني بالصدفة حيث كانت ذاهبة مع إحدى صديقاتها إلى مكتب إنتاج ، وهناك رآها المخرج عز الدين ذو الفقار الذي أصر أن تلعب دور الكومبارس في فيلم "أزهار وأشواك".



- أمها شجعتها على الفن بينما والدها قاطعها ولم يكلمها إلا بعد أن تزوجت من الطبيب الشهير محمد فياض.



- قالت إنها لم تكن تحب أداء الفنان أحمد مظهر وتشعر أنه يتعامل كضابط أو عسكري ، وأنه يليق فقط في أدوار الباشا.



- سخرت من أداء الفنانة فاتن حمامة وقالت إنها أفضل منها كثيرة ، قائلة إن "فاتن" كررت نفسها ولم تكن تقدم سوى دور الفتاة المغلوبة على أمرها أو الزوجة المحترمة طوال مسيرتها.



- أعلنت ندمها على مشاركتها في فيلم "لوكاندة المفاجآت" مع الفنان إسماعيل ياسين ، مؤكدة أنها قبلت فقط بالفيلم لتقف أمام "ياسين" الذي كان أسطورة آنذاك.



- رفضت في عام 2004 جائزة الدولة التقديرية مؤكدة أن التكريم تأخر وبخاصة أنهم كرموا من هم أقل منها ، مشيرة إلى أن الفنانة شادية أحق بالتكريم منها لأنها لمعت قبلها".



- رفضت لقب "ملكة الإغراء" الذي أطلقه عليها الإعلامي مفيد فوزي مؤكدة أنه حصرها في دور معين.



