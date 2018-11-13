إصدار عملات فضية فئة 50 و 100 جنيه

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قرر مجلس الوزراء إصدار عملات فضية وذهبية جديدة بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على ميلاد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر.

وسوف تصدر الحكومة عددًا من العملات التذكارية من 5 فئات ، فئة جنيه واحد (ذهبية) ، وخمس جنيهات (ذهبية) و عشر جنيهات (فضية) و خمسون جنيهًا (فضية) و 100 جنيه (فضية).

ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزير المالية رقم 94 لسنة 1983 بنظام النقود في جمهورية مصر العربية.

وجاء البينات كالاتي:

بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بنظام النقود في جمهورية مصر العربية وعلى ما عرضه وزير المالية وبعد موافقة مجلس الوزارء لوزير المالية على إصدار العملات التذكارية التالي بيانها بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على ميلاد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، حسب النماذج المرفقة وبالأعداد والمواصفات الواردة كل منها وهي:

أولًا – عملات ذهبية فئة الجنيه الواحد:

التركيب الكميائي:

0.875 (ثمانية وخمسة وسبعون في الألف) ذهب.

0.025 (خمسة وعشرون في الألف) فضة.

والفرق المسموح به في التركيب الكميائي 0.002 (اثنان في الألف) بالزيادة أو بالنقص لكل عنصر.

القطر: 24 مم (أربعة وعشرون) ملليمترًا

الوزن: 8 جم (ثمانية) جرامات

والفرق المسموح به في وزن القطعة 0.002 (اثنان في الألف) بالزيادة أو النقص.

العدد = 100 (مائة) قطعة

ثانيًا- عملة ذهبية فئة الخمسة جنيهات:

التركيب الكميائي:

0.875 ( ثمانية وخمسة وسبعون في الألف) ذهب.

0.025 (خمسة وعشرون في الألف) فضة.

والفرق المسموح به في التركيب الكميائي 0.002 (اثنان في الألف) بالزيادة أو بالنقص لكل عنصر.

القطر: 33 مم (ثلاثة وثلاثون) ملليمترًا

الوزن: 26 جم (ستة وعشرون) جرامات

والفرق المسموح به في وزن القطعة 0.002 (اثنان في الألف) بالزيادة أو النقص.

العدد = 100 (مائة) قطعة

ثالثًا- عملة فضية فئة العشر جنيهات:

التركيب الكميائي:

0.720 ( سبعمائة وعشرون  في الألف) فضة.

0.280 (مائتان وثمانون في الألف) نحاس.

والفرق المسموح به في التركيب الكميائي 0.005 (خمسة في الألف) بالزيادة أو بالنقص لكل عنصر.

القطر: 37 مم (سبعة وثلاثون) ملليمترًا

الوزن: 20 جم (عشرون) جرامًا

والفرق المسموح به في وزن القطعة 0.008 (ثمانية في الألف) بالزيادة أو النقص.

العدد = 2000 (ألفا) قطعة

 

رابعًا- عملة فضية فئة الخمسين جنيهًا:

التركيب الكميائي:

0.720 ( سبعمائة وعشرون  في الألف) فضة.

0.280 (مائتان وثمانون في الألف) نحاس.

والفرق المسموح به في التركيب الكميائي 0.005 (خمسة في الألف) بالزيادة أو بالنقص لكل عنصر.

القطر: 37 مم (سبعة وثلاثون) ملليمترًا

الوزن: 25 جم (خمسة وعشرون) جرامًا

والفرق المسموح به في وزن القطعة 0.008 (ثمانية في الألف) بالزيادة أو النقص.

العدد = 2000 (ألفا) قطعة

خامسًا- عملة فضية فئة المائة جنية:

التركيب الكميائي:

0.720 ( سبعمائة وعشرون  في الألف) فضة.

0.280 (مائتان وثمانون في الألف) نحاس.

والفرق المسموح به في التركيب الكميائي 0.005 (خمسة في الألف) بالزيادة أو بالنقص لكل عنصر.

القطر: 37 مم (سبعة وثلاثون) ملليمترًا

الوزن: 30 جم (ثلاثون) جرامًا

والفرق المسموح به في وزن القطعة 0.008 (ثمانية في الألف) بالزيادة أو النقص.

العدد = 2000 (ألفا) قطعة

المادة الثانية يحدد سعر البيع داخل جمهورية مصر العربية للقطعة الواحدة من العملات المشار إليها في المادة الاولي من هذا القرار علي النحو التالي:

1- قطعة ذهبية فئة الجنية الواحد  6930 جنيها

2- قطعة ذهبية فئة الخمسة جنيهات 20970 جنيها

3- قطعة فضية فئة العشرة جنيهات  375 جنيها

4- قطعة فضية فئة الخمسين جنيها 500 جنيه.

5- قطعة فضية فئة المائة جنيه 565 جنيها.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

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