رضوى الشربيني تفاجيء الجمهور بمعلومة غير متوقعة عن طليقها

13 نوفمبر 2018 - 07:59 ص

فاجأت الإعلامية رضوى الشربيني جمهورها بالحديث عن علاقتها بطليقها ، مؤكدة أنه أكثر شخص نال إهانات بسبب قربه منها .



وقالت "رضوى" خلال لقاء مع برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي: "أبو بناتي كان من أكتر الأشخاص اللي اتضرت بسببي لأنه بيتهان واتقال عليه كلام مش لطيف زي إنه كان بيضربني وبيهيني وعشان كدة أنا بهاجم الرجالة".



وأضافت: "أنا كنت متزوجة من راجل محترم وسواء متجوزين أو منفصلين أنا هفضل طول عمري أحترمه .. عندي شهادتين ميلاد لبناتي في البيت باسمه فله كل الحق والاحترام والبعد إن أم بناته بقت ست مشهورة فدة كان من أكتر الحاجات اللي ضايقتني لأنه مالوش أي ذنب".



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