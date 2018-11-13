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أفضل الهواتف الرخيصة التي طُرحت في 2018

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هاتف رخيص
هاتف رخيص

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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هاتف ون بلاس

سلط موقع "ديجيتال تريندز" الضوء على أفضل الهواتف الرخيصة التي طُرحت في عام 2018 بحيث يختار كل شخص ما يناسب ميزانيته.

وفيما يلي تصنيف تلك الهواتف:

أفضل هاتف بسعر 500 دولار

اختار الموقع هاتف "ون بلص 6 تي" كأفضل هاتف بسعر 500 دولار. ويأتي الهاتف الصيني بشكل متناسق وشاشة كبيرة، وكاميرا بعدستين. وشكل هاتف "أندرويد" ضربة قوية لسوق الشركات الكبرى مؤخرا، بسبب انخفاض سعره وامتلاكه لميزات رائعة.

أفضل هاتف لميزانية ما بين 200 و400 دولار

اعتبر خبراء الموقع هاتفي نوكيا 6.1 و7.1 كأفضل الخيارات لهواتف التي يتراوح سعرها بين 200 و400 دولار. ويمتاز هاتفا نوكيا بالتصميم العصري وغالبية الميزات التي تمتلكها هواتف الشركات الكبرى.

أفضل هاتف آيفون "رخيص"

يأتي هاتف آيفون 8 بسعر مقبول بالنسبة لغالبية المستهلكين، كما يمتلك معظم ميزات هاتف "آيفون X" الذي يفوقه سعرا، على الرغم من أن إصدارهما جاء في وقت واحد العام الماضي.

أفضل هاتف بأقل من 200 دولار

يمتاز هاتف موتورولا أي 5 بلس بشاشة كبيرة وبطارية شحن تستمر لساعات طويلة، ولهذا فهو الهاتف الأفضل مقابل 200 دولار.


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