  • الثلاثاء 13 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:53 ص
بحث متقدم
رضوى الشربيني

رضوى الشربيني تفاجيء الجمهور بمعلومة غير متوقعة عن طليقها

عملات معدنية تم إصدارها العام الماضي للقاهرة الخيديوية

إصدار عملات فضية فئة 50 و 100 جنيه

كريم السبكي مع بيكا

السبكي يصدم حمو بيكا .. ونجله يقدم تفسير أغرب من الخيال

صلاح

مفاجأة تقلب الموازين حول تيشيرت "صلاح" المروج للإباحية

محمد صلاح

صاحبة تمثال "صلاح" تكشف كواليس اتصاله بها

قصف غزة (أرشيفية)

رد ناري من مصر بشأن التصعيد الإسرائيلي بغزة

صلاح

تعليق "صلاح" على الصورة المثيرة للجدل.. هذا ما قاله

عمرو أديب

هذا ما قاله عمرو أديب على التصعيد الإسرائيلي في غزة

اللواء فؤاد علام

هذا ما حدث للتنظيمات الإرهابية في الفترة الأخيرة

أرشيفية

برلمانيون يضعون ضوابط لإبعاد «الإخوان» عن الجامعات

رسالة من طفل مريض بالسرطان لأمه قبل وفاته بساعات تبُكي العالم

الصفحة الأخيرة

الطفل تشارلي
الطفل تشارلي

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

صورة.. وصية مشجع أهلاوي قبل وفاته

#

شباب إخوان: نريد العودة لمصر.. لكننا نخشى السجون

#

شاهد.. هذا ما فعله كاتب عراقي قرأ نبأ وفاته

#

بالصور.. حالة نادرة لولادة «طفل برأسين»

تشارلي

مريض بالسرطان

سلطت صحيفة "إندبندنت" البريطانية الضوء على قصة الطفل "تشارلي" الذي توفي بعد صراع مع السرطان تاركًا لأمه رسالة مُبكية.

وبعد معاناة مع مرض السرطان لمدة عامين، وبين أحضانها اعتذر طفل (5 أعوام) من أمه قبل أن يلفظ أنفاسه قائلا: "أنا أسف يا أمي من أجل ذلك".

فالطفل تشارلي بروكتور كان في حاجة لعملية زرع كبد بعد تشخيص حالته بورم نادر في عام 2016، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة ليلة السبت الماضي في لانكشاير، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

فمعركة تشارلي كانت طويلة حاول خلالها والده ووالدته جمع المبلغ اللازم لإجراء العملية في الولايات المتحدة وهو 580855 جنيه إسترليني.

وحاول الأهل والأصدقاء جمع الأموال لإرساله إلى الولايات المتحدة من أجل العلاج، لكن في الشهر الماضي أعلن أن أيامه باتت معدودة، بعد أن نجحوا في جمع 360 ألف جنيه إسترليني فقط.

وحاولت الأم تجاوز أحزانها بقولها: "ليلة السبت في الساعة 23:14 صديقي المفضل تشارلي غادر عالمي ولفظ أنفاسه الأخيرة".

وخاطبت طفلها بعد رحيله: "تشارلي. لقد منحتني فرصة أن أكون أما. لقد كنت ، ليس فقط أكبر إلهام لنا ولكنك كنت مصدر إلهام لآلاف الأشخاص في جميع أنحاء العالم".

وتابعت: "لقد أظهرت لي ما يعنيه الحب يا تشارلي. الآن حان الوقت للسفر ، أنا فخور جدا بك. لقد قاتلت هذا بجد. طفلي. أنا أتألم كثيرا. سأفتقدك إلى الأبد يا حبيبي".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدولة الدينيَّة.. تختلف المُسميات و"الفاشية" واحدة!!

محمود سلطان

لماذا التحامل على الفقراء؟!

فراج إسماعيل

اللغة الأم تقول: (رجعت لنفسي فاحتسبت حياتي)

د. هشام الحمامي

الإلحاد العربى.. تفكيك البؤرة!

د. حسام عقل

شركاء.. أشقاء..

حسام فتحي

إلهان عمر .. وعي محتمل، وخوف مبرر

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» رسالة من طفل مريض بالسرطان لأمه قبل وفاته بساعات تبُكي العالم
» أفضل الهواتف الرخيصة التي طُرحت في 2018
» الوجه الآخر لهند رستم .. هاجمت فاتن حمامة وسخرت من أحمد مظهر
» "حمار" وراء حادث الإسكندرية المروع
» عطل مفاجئ في "فيسبوك" حول العالم
» إثيوبيا ترد.. هل سد النهضة معرض للانهيار؟
» تعليق ناري لـ"أديب" بشأن الاعتداء على مصرية بالكويت
» «ماكرون» يحاول تقبيل زوجة أردوغان والأخيرة تمنعه
» بشرى سارة من "كريم" لسكان القاهرة
» حكم ارتداء الأم ملابس شفافة أمام أطفالها
» أشرف زكي: هؤلاء خطر على سمعة مصر

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • ظهر

    11:44 ص

  • فجر

    04:59

  • شروق

    06:25

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي