رفضت والدتها خطبتها.. فحاولت الانتحار داخل الحمام

13 نوفمبر 2018 - 11:16 ص

أقدمت طالبة على الانتحار داخل دورة المياه فى الإسكندرية لرفض والدتها خطبتها من شاب على علاقة عاطفية.

وردت معلومات للواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، من مستشفى أبو قير العام بوصول "ن م ع" 14 سنة طالبة مصابة بجرح قطعى بالرسغ الأيسر مع اشتباه قطع بالأوتار والأعصاب والشرايين، وتم حجزها بالمستشفى.

وبسؤال والدتها أكدت أنه بأثناء قيام ابنتها المذكورة بارتداء ملابسها داخل دورة مياه المدرسة حدثت إصابتها نتيجة وجود نصل معدنى"كتر" داخل طيات ملابسها، ولم تتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وأيدتها نجلتها المصابة فى أقوالها .

وبسؤال مديرة المدرسة " ر م ل " 50 سنة - مقيمة دائرة القسم قررت بقيام الطالبة المذكورة بإحداث إصابتها بنفسها داخل دورة مياه المدرسة لوجود خلافات بينها ووالدتها لرفض الأخيرة خطبتها لأحد الأشخاص على علاقة عاطفية بها، وأضافت بسابقة قيامها بمحاولات مماثلة لذات السبب.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.