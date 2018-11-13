» شاب يتزوج من فتاة «دمية»: أحبها منذ 10 سنوات

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عمرو محمد-متابعات

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قال شاب ياباني إنه تزوج من عروس افتراضية ثلاثية الأبعاد، عبارة عن دمية مطربة من تليفزيون الواقع تسمى "هاتسوني ميكو"، مؤكدًا أنه اصطحبها إلى محل المجوهرات لشراء خاتم الزواج وتكلف حفل العرس مليوني ين ياباني.

ورفضت والدة الشاب أكيهيكو كوندو البالغ 35 سنة، تلبية دعوة حضور حفل زواج ولدها الوحيد في إحدى قاعات طوكيو، كما لم يحضر أي من أقارب كوندو حفل زفافه الرسمي على عروسه "ميكو" ذات العيون الواسعة والجدائل الطويلة، ولكن شهد مراسم الزفاف حوالي 40 مدعوًا، وهو يعقد قرانه عليها وكانت حاضرة على شكل دمية محشوة بحجم القطة.

وقال كوندو: "لم أخدعها مطلقًا، لقد كنت أحب دائمًا ميكو-سان، دائمًا أفكر فيها كل يوم". وكان قد وقع في غرامها منذ 10 سنوات، ومنذ شهر مارس، يعايش كوندو صورة "إمرأة ثلاثية الأبعاد" مليئة بالحيوية وهي تطفو على سطح المكتب في جهاز حاسوب.

وقال أكيهيكو وهو ينظر للصورة: "أنا أحب كل مفهوم هاتسوني ميكو، لكنني تزوجت من ميكو في بيتي"، مشيرًا إلى أن الشخصيات ذات الأبعاد لا تغش ولا تتقدم في العمر أو تموت، مؤكدًا أنه لا يمكنه أن يواعد إمرأة من لحم ودم.

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