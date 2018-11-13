عاطلان يشعلان النار فى سيدة.. والمحكمة تقرر حبسهما

13 نوفمبر 2018 - 11:25 ص

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية بحبس عاطلين 15 سنة، أسكبا النار على سيدة وإشعال النار فيها بسبب خلافات مع زوجها.

تعود أحداث القضية رقم 683 لسنة 2016 جنايات منشاة أبو عمر، ليوم 10 مارس، بشأن إتهام النيابة العامة بالحسينية لكل من "إيهاب م م س أ" و" محمد ع م س أ" بدائرة مركز منشاة أبوعمر، لقيامهما بالشروع فى قتل " شوقية ش س أ" 34 سنة ربة منزل مقيمة المصرية مركز منشاة أبو عمر،على أثر خلافات بين زوجها والمتهمين.

وكشفت أن المتهمين حازا سلاحا أبيض "سنجة"، ودخلا منزل المجنى عليها وقاما بسكب مادة الجازولين عليها، وعلى منزل ما أدى إلى إشتعال النيران بها وأثناء محاولة المجنى عليها الخروج من المنزل للأستغاثة، قام المتهمان بدفعها بقوة داخله مما أدى إلى حدوث إصابتها بحروق متفرقة بالجسم، حيث قصد المتهمان قتلها عمدا، واستغلا عدم تواجد أحد بالمنزل، وتمت إحالتهما من قبل النيابة العامة، لمحكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.