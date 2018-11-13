» «مدبولي»: افتتاح مشروع روضة السيدة زينب ديسمبر المقبل

13 نوفمبر 2018 - 11:26 ص

ذكرت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، سيفتتح مشروع روضة السيدة زينب ديسمبر القادم.

وقال الخبر أن "مدبولي" أكد أن الشمروع سيكون جاهزًا خاصة بعد تطوير منطقة المواردي.

وكان قد أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، في تصريحات سابقة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ العمارات، وتشطيبها، تمهيدا لتسكينها للمستحقين، مضيفا: مبروك لأهالينا المستفيدين بالمشروع، الذين سيسكنون فى مشروع يمثل نموذجا لجودة الحياة.

وتابع أن المشروع أصبح علامة مميزة فى منطقة السيدة زينب بوجه عام، ويلقى التصميم إشادة من الجميع، حيث إنه مستوحى من روح المنطقة، كما أن التشطيبات يتم تنفيذها على أعلى مستوى، والوحدات الجديدة ستحقق جودة الحياة لأهالينا السكان.

وأشار إلى أنه سيتم قريبا بدء تطوير منطقة المواردي، بحى السيدة زينب، بهدف خلق مزار سياحي، يقدم التاريخ، والعمارة، والحرف اليدوية، والفنون، والإنشاد الديني، وأنشطة احتفالية وثقافية، والمأكولات الشعبية، بحي السيدة زينب، في تجربة مصرية خالصة، مع ربطها بجولات سياحية بالمنطقة التاريخية بالسيدة زينب.